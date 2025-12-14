پاداش مدال طلا به دانیال سهرابی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بااعلام اینکه پاداش مدال طلا به دانیال سهرابی اهدا شده است، گفت: با توجه به اتفاقات رخ داده در دیدار سهرابی و حریف فرانسوی و ناداوری صورت گرفته و همچنین حمایت مردم از این قهرمان خوب کشورمان که به مدال برنز این رقابت‌ها دست یافت. فدراسیون کشتی پاداش مدال طلا را به این کشتی گیر اهدا کرد.

پاداش مدال طلای جهان دریافت ۳ میلیارد تومان پاداش نقدی به همراه ۱۰۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه به‌مدت یک‌سال؛ رقمی که مجموعاً به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد، بود.