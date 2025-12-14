  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی اعلام کرد؛

پاداش مدال طلا به دانیال سهرابی اهدا شد

پاداش مدال طلا به دانیال سهرابی اهدا شد

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: با مساعدت فدراسیون کشتی پاداش مدال طلای رقابت‌های جهانی کرواسی را به دانیال سهرابی اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بااعلام اینکه پاداش مدال طلا به دانیال سهرابی اهدا شده است، گفت: با توجه به اتفاقات رخ داده در دیدار سهرابی و حریف فرانسوی و ناداوری صورت گرفته و همچنین حمایت مردم از این قهرمان خوب کشورمان که به مدال برنز این رقابت‌ها دست یافت. فدراسیون کشتی پاداش مدال طلا را به این کشتی گیر اهدا کرد.

پاداش مدال طلای جهان دریافت ۳ میلیارد تومان پاداش نقدی به همراه ۱۰۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه به‌مدت یک‌سال؛ رقمی که مجموعاً به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد، بود.

کد خبر 6688888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      7 0
      پاسخ
      نوش جانت پهلوان ،واقعا حق تو حتی بیشتر از بود خدا آن داور را لعنت کند و گرنه مدل طلا در چنگ تو بود انشالله طلای المپیک
    • مرتضی IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      4 0
      پاسخ
      افرین برشما قدر جوانان این مرزو بوم رامیدانید
    • مرتضی IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      8 0
      پاسخ
      درود بر شرفت پهلوان رنگرز همین

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها