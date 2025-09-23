  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۴

وزیر دفاع: مردم ایران لایق شادی هستند که کشتی آن را به ارمغان آورد

وزیر دفاع: مردم ایران لایق شادی هستند که کشتی آن را به ارمغان آورد

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با حضور در مراسم تجلیل از قهرمانان رشته کشتی پس از قهرمانی در رقابت‌های جهانی گفت: مردم ایران لایق شادی هستند و قهرمانان کشتی این شادی را ارمغان آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع کشورمان با حضور در مراسم تجلیل از قهرمانان رشته کشتی پس از قهرمانی در رقابت‌های جهانی گفت: مردم دارند نشان می‌دهند با پرچم خود چقدر افتخار می‌کنند. مردم ایران لایق شادی هستند و قهرمانان کشتی این شادی را ارمغان آوردند. شادی ملت ایران هیچ مشکلی ندارد.

وی ادامه داد: ان‌شاءالله کشوری سرافراز و شاد و مقتدر خواهیم داشت. مردم با این شادی‌ها کِیف کنند ولذت ببرند.

نصیرزاده در پایان از عملکرد شهرداری در حمایت از این رشته و برگزاری جشن قهرمانی کشتی تقدیر کرد.

کد خبر 6599852

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها