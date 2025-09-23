وزیر دفاع: مردم ایران لایق شادی هستند که کشتی آن را به ارمغان آورد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع کشورمان با حضور در مراسم تجلیل از قهرمانان رشته کشتی پس از قهرمانی در رقابت‌های جهانی گفت: مردم دارند نشان می‌دهند با پرچم خود چقدر افتخار می‌کنند. مردم ایران لایق شادی هستند و قهرمانان کشتی این شادی را ارمغان آوردند. شادی ملت ایران هیچ مشکلی ندارد.

وی ادامه داد: ان‌شاءالله کشوری سرافراز و شاد و مقتدر خواهیم داشت. مردم با این شادی‌ها کِیف کنند ولذت ببرند.

نصیرزاده در پایان از عملکرد شهرداری در حمایت از این رشته و برگزاری جشن قهرمانی کشتی تقدیر کرد.