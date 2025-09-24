  1. ورزش
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

دعوت ۲۴ کشتی‌گیر به اردوی تیم ملی امید برای رقابت‌های جهانی

دعوت ۲۴ کشتی‌گیر به اردوی تیم ملی امید برای رقابت‌های جهانی

اردوی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان از ۴ مهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آماده‌سازی تیم ملی کشتی آزاد امید از روز جمعه ۴ مهرماه لغایت ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ در کمپ تیم‌های ملی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی خانه کشتی شهید صدرزاده برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: میلاد والی‌زاده (مازندران)، علی یحیی‌پور (مازندران)
۶۱ کیلوگرم: رضا مؤمنی (مازندران)، اهورا خاطری (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: یاسین رضایی (مازندران)، آرمین حبیب‌زاده (مازندران)، سام ارشد (تهران)
۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی (مازندران)، عباس ابراهیم‌زاده (مازندران)، علی خرم‌دل (تهران)، ابراهیم الهی (مازندران)
۷۴ کیلوگرم: محمدرضا شاکری (لرستان)، علی کرم‌پور (تهران)
۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی (تهران)، ابوالفضل حسینی (مازندران)
۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی (مازندران)، ابوالفضل شمسی‌پور (تهران)
۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی (کردستان)، بهنام سرابی (تهران)
۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو (تهران)، مهدی فیروزمندی (مازندران)
۱۲۵ کیلوگرم: محمدرضا لطفی (مازندران)، ابوالفضل محمدنژاد (تهران)، امیرحسین نقدعلیپور (تهران)

سیده فرزانه شریفی

