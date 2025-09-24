به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آماده‌سازی تیم ملی کشتی آزاد امید از روز جمعه ۴ مهرماه لغایت ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ در کمپ تیم‌های ملی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی خانه کشتی شهید صدرزاده برگزار می‌شود.



اسامی نفرات دعوت شده به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم: میلاد والی‌زاده (مازندران)، علی یحیی‌پور (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: رضا مؤمنی (مازندران)، اهورا خاطری (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: یاسین رضایی (مازندران)، آرمین حبیب‌زاده (مازندران)، سام ارشد (تهران)

۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی (مازندران)، عباس ابراهیم‌زاده (مازندران)، علی خرم‌دل (تهران)، ابراهیم الهی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: محمدرضا شاکری (لرستان)، علی کرم‌پور (تهران)

۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی (تهران)، ابوالفضل حسینی (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی (مازندران)، ابوالفضل شمسی‌پور (تهران)

۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی (کردستان)، بهنام سرابی (تهران)

۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو (تهران)، مهدی فیروزمندی (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: محمدرضا لطفی (مازندران)، ابوالفضل محمدنژاد (تهران)، امیرحسین نقدعلیپور (تهران)