به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، گردانهای عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس روز یکشنبه ویدئویی از حملات شدید خود به مواضع صهیونیستها در چارچوب عملیات «سنگ داود» منتشر کرد.
این شدیدترین حمله رزمندگان القسام به مواضع نظامیان صهیونیست از آغاز عملیات طوفان الأقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، رزمندگان القسام به یک مقر تازه تأسیس نظامیان صهیونیست حمله کرده و موفق شدند چندین دستگاه تانک مرکاوا ۴ را با تعدادی بمب دستساز، بمبهای انتحاری و موشکهای یاسین ۱۰۵ هدف قرار دادند.
نیروهای پشتیبانی گردانهای القسام نیز تعدادی از خانههایی را که نظامیان صهیونیست در آن سنگر گرفته بودند هدف حملات راکتی خود قرار دادند. همچنین تعدادی از مبارزان القسام به خانههایی که نظامیان صهیونیست در آن سنگر گرفته بوده حمله کردند و تعدادی از آنها را به هلاکت رساندند.
رزمندگان القسام در ادامه عملیات خود اطراف محل عملیات را هدف حملات خمپارهای خود قرار دادند تا هم راه نیروهای کمکی را قطع کرده و هم عقبنشینی امن خود را تضمین کنند.
علاوه بر این به محض ورود نیروهای نجات اسرائیلی، یکی از نیروهای القسام با انجام عملیاتی استشهادی خود را در میان نظامیان صهیونیست منفجر کرد و شماری از آنها را کشته و زخمی کرد.
گردانهای القسام پیش از این با صدور بیانیهای از انجام ۳ عملیات علیه نظامیان صهیونیستی در شهر غزه خبر داده بود.
بر اساس این بیانه، در عملیات اول، مبارزان حماس با استفاده از راکت ضد نفر، نظامیان صهیونیستی را که داخل یکی از منازل سنگر گرفته بودند، هدف قرار داده که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها شده است. در عملیات دوم، با راکت تاندوم، نفربر صهیونیستها را در منطقه تل الهوا در جنوب شهر غزه هدف قرار دادند و در عملیات سوم، تک تیرانداز القسام، یک نظامی صهیونیستی را در منطقه التفاح در شرق شهر غزه به هلاکت رساند.
نظر شما