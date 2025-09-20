به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، گردانهای قسام، شاخه نظامی حماس تصویری از شهید اردنی مجری عملیات گذرگاه مرزی الکرامه در مرز اردن و فلسطین اشغالی منتشر کرد و آن را قهرمان و فرزند عشایر باوفا و شجاع قیسی دانست.
در این تصویر علاوه بر پرچمهای فلسطین و اردن که به هم گره خورده، آیه شریفه «ولا تحسبنّ الذین قُتلوا فی سبیل الله أمواتا، بل أحیاء عند ربّهم یُرزقون» نیز نوشته شده است: گمان مبر آنان که در راه خداوند کشته میشوند، مردهاند، هرگز. آنان زندهاند و نزد پروردگارشان، صاحب روزی.
شهید القیسی این هفته با تیراندازی به سمت نظامیان صهیونیست در گذرگاه الکرامه، دو نظامی را از پای درآورد.
