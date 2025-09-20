  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶

تصویر گردان‌های قسام از شهید اردنی مُجری عملیات الکرامه

تصویر گردان‌های قسام از شهید اردنی مُجری عملیات الکرامه

قسام، شاخه نظامی حماس تصویری از شهید اردنی مجری عملیات گذرگاه مرزی الکرامه در مرز اردن و فلسطین اشغالی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس تصویری از شهید اردنی مجری عملیات گذرگاه مرزی الکرامه در مرز اردن و فلسطین اشغالی منتشر کرد و آن را قهرمان و فرزند عشایر باوفا و شجاع قیسی دانست.

تصویر گردان‌های قسام از شهید اردنی مُجری عملیات الکرامه

در این تصویر علاوه بر پرچم‌های فلسطین و اردن که به هم گره خورده، آیه شریفه «ولا تحسبنّ الذین قُتلوا فی‌ سبیل الله أمواتا، بل أحیاء عند ربّهم یُرزقون» نیز نوشته شده است: گمان مبر آنان که در راه خداوند کشته می‌شوند، مرده‌اند، هرگز. آنان زنده‌اند و نزد پروردگارشان، صاحب روزی‌.

شهید القیسی این هفته با تیراندازی به سمت نظامیان صهیونیست در گذرگاه الکرامه، دو نظامی را از پای درآورد.

کد خبر 6595757

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها