۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

کارشناس رسمی متخلف در مازندران دستگیر شد

ساری - رئیس کل دادگستری مازندران گفت: کارشناس رسمی متخلف، توسط ماموران حفاظت و اطلاعات دادگستری استان دستگیر و به زندان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی اظهار داشت: حسب وصول گزارشی مبنی بر بروز تخلفات متعدد از سوی یکی از کارشناسان رسمی دادگستری، موضوع در دستور کار حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در تحقیقات اولیه مشخص شد که این کارشناس رسمی با وعده ارائه نظر کارشناسی به سود افراد، نسبت به مطالبه وجوه نامشروع از مردم اقدام کرده است.

پوریانی افزود: با توجه به وجود مدارک و مستندات لازم، مشارالیه از سوی مأمورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران دستگیر و از وی مقادیری دلار اخذ شده از یکی از طرفین پرونده کشف و ضبط شد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: برای نامبرده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قائمشهر پرونده قضائی تشکیل شده و تحقیقات تکمیلی برای کشف زوایای دیگر پرونده و شناسایی مرتبطین احتمالی در حال انجام است.

پوریانی با بیان اینکه متهم با صدور قرار متناسب به زندان معرفی شده است، تاکید کرد: برخورد دستگاه قضائی استان مازندران با هرگونه مؤلفه فساد، جدی، قاطع و قانونی خواهد بود.

