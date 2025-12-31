به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع سو جریانات مالی در این شرکت و با صدور دستورات قضائی لازم از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قائم شهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه‌های اطلاعاتی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس نتایج تحقیقات و مستندات به‌دست‌آمده، متهم از طریق جعل اسناد، سندسازی و جعل مهر برخی شرکت‌ها، اقدام به برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه و انتقال آن به حساب‌های متعدد از جمله نزدیکان خود نموده است.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: طبق بررسی‌های اولیه، میزان وجوه برداشت‌شده بیش از ۸ میلیارد تومان برآورد شده که با ادامه تحقیقات، احتمال افزایش این مبلغ وجود دارد.

دکتر پوریانی ادامه داد: با تکمیل مستندات، دستور جلب متهم صادر و نامبرده دستگیر شد. پس از ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی و تفهیم اتهام، متهم به جرایم ارتکابی اقرار و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان تأکید کرد: دستگاه قضائی با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماض، با مفاسد اقتصادی برخورد خواهد کرد و نتایج تکمیلی این پرونده متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.