  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

مدیر هنری جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شد

امرالله فرهادی آردکپان را به‌عنوان مدیر هنری چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات جشنواره، بهروز شعیبی دبیر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، در حکمی امرالله فرهادی آردکپان را به‌عنوان مدیر هنری چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی کرد.

امرالله فرهادی آردکپان متولد ۱۳۳۵ در ایل قشقایی و دانش‌آموخته‌ رشته‌ گرافیک از دانشکده هنرهای تزئینی (دانشگاه هنر فعلی) است. وی از طراحان پیشکسوت گرافیک ایران به شمار می‌آید و سوابق متعددی در حوزه‌های آموزشی، صنفی و حرفه‌ای دارد.

چهل‌و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار می‌شود.

کد خبر 6598184
ندا زنگینه

