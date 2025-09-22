مدیر هنری جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات جشنواره، بهروز شعیبی دبیر چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، در حکمی امرالله فرهادی آردکپان را بهعنوان مدیر هنری چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران معرفی کرد.
امرالله فرهادی آردکپان متولد ۱۳۳۵ در ایل قشقایی و دانشآموخته رشته گرافیک از دانشکده هنرهای تزئینی (دانشگاه هنر فعلی) است. وی از طراحان پیشکسوت گرافیک ایران به شمار میآید و سوابق متعددی در حوزههای آموزشی، صنفی و حرفهای دارد.
چهلو دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار میشود.
