انیمیشن «شال سرخ» به جشنواره بین‌المللی تهران راه یافت

محمودآباد- انیمیشن کوتاه «شال سرخ» ساخته «مقداد جعفرزاده» به بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی تهران راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن کوتاه «شال سرخ» ساخته مقداد جعفرزاده، کارگردان اهل محمودآباد، به بخش مسابقه چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت و یازدهمین حضور جشنواره‌ای خود را تجربه خواهد کرد.

این جشنواره که مورد تأیید آکادمی اسکار است، از تاریخ ۲۷ مهر تا ۲ آبان در پردیس ایران مال تهران برگزار می‌شود.

انیمیشن «شال سرخ» پیش از این نیز در جشنواره‌های داخلی و خارجی متعددی حضور داشته است، از جمله جشنواره رشد، کودک و نوجوان اصفهان، کارتون کلاب ایتالیا، کنستانتین صربستان، انیمیشن سودان، بلک استار غنا و ایتایسینه برزیل.

مقداد جعفرزاده دانش‌آموخته ارشد رشته سینما از دانشگاه تهران است و در کارنامه خود ساخت چندین فیلم کوتاه داستانی و مستند را دارد.

همچنین، وی دو دوره دبیری جشنواره بین‌المللی امید و چندین دوره حضور در ستاد اجرایی جشنواره فیلم فجر و داوری جشنواره‌های ملی و بین‌المللی را تجربه کرده است.

