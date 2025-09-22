به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن کوتاه «شال سرخ» ساخته مقداد جعفرزاده، کارگردان اهل محمودآباد، به بخش مسابقه چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت و یازدهمین حضور جشنواره‌ای خود را تجربه خواهد کرد.

این جشنواره که مورد تأیید آکادمی اسکار است، از تاریخ ۲۷ مهر تا ۲ آبان در پردیس ایران مال تهران برگزار می‌شود.

انیمیشن «شال سرخ» پیش از این نیز در جشنواره‌های داخلی و خارجی متعددی حضور داشته است، از جمله جشنواره رشد، کودک و نوجوان اصفهان، کارتون کلاب ایتالیا، کنستانتین صربستان، انیمیشن سودان، بلک استار غنا و ایتایسینه برزیل.

مقداد جعفرزاده دانش‌آموخته ارشد رشته سینما از دانشگاه تهران است و در کارنامه خود ساخت چندین فیلم کوتاه داستانی و مستند را دارد.

همچنین، وی دو دوره دبیری جشنواره بین‌المللی امید و چندین دوره حضور در ستاد اجرایی جشنواره فیلم فجر و داوری جشنواره‌های ملی و بین‌المللی را تجربه کرده است.