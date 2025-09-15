به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات جشنواره، بر اساس آمار ثبت شده در پرتال، تعداد ثبتنامکنندگان فعالان رسانهای چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به ۳۲۱ تن رسیده است، در حالی که سال گذشته ۲۱۱ تن برای دریافت کارت حضور در خانه جشنواره ثبتنام اولیه خود را در سامانه به انجام رسانده بودند.
همچنین شمار منتقدان متقاضی حضور نیز از ۴۹ تن در سال گذشته به ۷۸ تن در سال جاری افزایش پیدا کرده است.
بر اساس روال همیشگی، صدور کارت متقاضیان فعالان در رسانههای مکتوب (روزنامهها، نشریات)، رسانههای مجازی (خبرگزاریها، سایتها و پیجهای سینمایی) و رسانههای دیداری و شنیداری (پلتفرمها، برنامههای رادیویی و تلویزیونی سازمان صدا و سیما) پس از بررسیها و صحتسنجی و نیز اختصاص فرصت به جاماندگان در مراجعه به پرتال انجام میشود.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار میشود.
