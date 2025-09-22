به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیونهای ورزشی در ادامه سلسله نشستهای کارشناسی خود با مسئولان فدراسیون انجمنهای ورزشی و مرکز سنجش آکادمی ملی المپیک تشکیل جلسه داد.
نوبت نخست این جلسات که به ریاست وزیر ورزش و جوانان برگزار شد به فدراسیون انجمنهای ورزشی برای بررسی وضعیت سه رشته راگبی، بیسبال و موج سواری اختصاص داشت؛ رشتههایی که اگر چه حضور در رویدادهای بزرگ چند رشتهای را تجربه نکردهاند اما به لحاظ ساختار و سابقه از اولویت بیشتری در مقایسه با سایر رشتههای انجمنهای ورزشی برخوردار هستند.
از آنجا که یکی از اهداف اصلی وزارت ورزش وجوانان بررسی شرایط آماده سازی تیمهای ملی مختلف جهت شرکت در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویاست، چگونگی اوضاع رشتههای مذکور در این آوردگاه مهم مورد تحلیل قرار گرفت و روسای انجمنهای مربوطه گزارشهای لازم را در خصوص آخرین موقعیت تیمهای ملی راگبی، بیسبال و موج سواری ارائه دادند.
بر این اساس موج سواری که یکی از رشتههای نوظهور ورزش کشور است در کاروان اعزام به ناگویا قرار گرفته است. دو نماینده مرد و زن ایران اخیرا موفق شدهاند، سهمیه(ماده شورت برد) بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ را کسب کنند.
در مورد بیسبال نیز مقرر شده در صورتی که نمایندگان این رشته بتوانند در آسیا صاحب رنکینگ درخورتوجهی شوند، در خصوص قرار گرفتن آن در فهرست بازیهای ناگویا تصمیمگیری شود.
معرفی ۱۲ لژیونر بیسبال ایرانی مرد و تلاش برای جذب آنها در تیم ملی، رایزنی با مربی خارجی به منظور هدایت تیمهای ملی بیسبال، درخواست انجمن راگبی برای احداث زمین اختصاصی، تحلیل مقایسهای رقبای ایران در سه رشته مذکور و آیندهنگری برای شرکت در بازیهای المپیک، جهانی، داخل سالن آسیا، ساحلی آسیا از دیگر موضوعاتی بود که در جلسه تخصصی این فدراسیون مورد بحث قرار گرفت و کارشناسان نقطه نظرات خود را درباره آن مطرح کردند.
در پایان این نشست احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان ضمن تبریک به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و پاسداشت یاد شهدا و جوانان مدافع وطن گفت: مطمئنا ما بودجه ویژهای برای رشتههایی که در قالب انجمن هستند اما شانس حضور در بازیهای آسیایی و المپیک دارند، در نظر خواهیم گرفت. فدراسیون انجمنهای ورزشی نیز باید برنامه بلند مدتی را برای رشتههای المپیکی خود و رشتههایی که مورد علاقه مخاطب جوان جامعه است در نظر بگیرد.
وی تاکید کرد: وزارت ورزش و جوانان با هدف ظرفیتسازی آن دسته از انجمنهای این فدراسیون را که فعال نیستند و آمار ورزشکار سازمان یافته اندکی دارند، به کمیته و گروه تنزل جایگاه خواهد داد و در برخی موارد هم ممکن است تصمیم به انحلال بگیرد. شاید در مواردی برخی رشتهها را که با هم قرابت دارند، ادغام کنیم. نیت ما از این حرکت ایجاد انگیزه است. نمیشود که انجمنی بودجه بگیرد و تشکیلات داشته باشد اما ۱۰ سال در آن بسته باشد.
کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیونهای ورزشی در ادامه با مسئولان مرکز سنجش آکادمی ملی المپیک جلسه تخصصی داشت تا در جریان چگونگی استفاده فدراسیونهای ورزشی از این مرکز مهم و اثرگذار که اخیرا مجهز به بروزترین دستگاههای اندازهگیری تستهای آمادگی جسمانی شده، قرار بگیرد.
در این خصوص محمد تابع، رئیس آکادمی ملی المپیک، محمد فشی، رئیس مرکز سنجش و دانیال تیماجی، کارشناس این مرکز گزارش کاملی را از آخرین وضعیت دستگاه ها، اصطلاک و هزینه تعمیرات آنها، آمار مراجعه روزانه ورزشکاران و انواع تستهایی که بعد از افتتاح مجدد مرکز سنجش گرفته شده در حضور وزیر ورزش و جوانان ارائه دادند.
عدم استقبال برخی از فدراسیونهای ورزشی برای انجام تستهای مربوطه و عدم همراهی مربیان تخصصی و بدنساز تیمهای ملی هنگام مراجعه به مرکز سنجش، مهمترین موارد مورد بحث در این جلسه بود که رییس آکادمی ملی المپیک به آنها اشاره کرد.
از آن جا که استفاده تیمهای ملی از مرکز پیشرفته سنجش در آستانه رویدادهایی چون بازیهای کشورهای اسلامی، جوانان بحرین، المپیک ناشنوایان، ناگویا و... همواره مورد تاکید وزیر ورزش و جوانان بوده، دکتر دنیامالی در پی این موضوع دستور داد که از این پس حضور تمام مربیان تخصصی و بدنسازی برای استفاده از خدمات این مرکز در کنار ورزشکاران الزامی است.
وزیر ورزش و جوانان همچنین در واکنش به این که هزینه بالای تعمیرات دستگاهها و خرید وسایل مصرفی و جانبی این دستگاهها از توان مالی آکادمی المپیک خارج است، این اطمینان را داد که مساعدت لازم را در تامین اعتبار این آکادمی داشته باشد.
بر اساس این گزارش با احتساب این دو نشست، تعداد جلسات کارشناسی وزارت ورزش و جوانان به عدد ۹۴ رسید. در این نشست معاونین توسعه ورزش قهرمانی، بانوان، مدیریت و منابع، مشاورین وزیر و مدیر دفتر نظارت و برنامه ریزی وزارتخانه نیز حضور داشتند.
