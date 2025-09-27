ملی پوشان اعزامی به المپیک ناشنوایان تحت معاینات تخصصی قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، فدراسیون پزشکی ورزشی در شرایطی که در هفتههای اخیر بیش از ۵۰۰ ورزشکار اعزامی به بازیهای آسیایی جوانان در بحرین و همچنین تعدادی از ملیپوشان اعزامی به بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی را تحت معاینات تخصصی قرار داد که از صبح امروز ورزشکاران اعزامی به بازیهای المپیک ناشنوایان با حضور در ستاد پزشکی فدراسیون پزشکی ورزشی در ورزشگاه آزادی تحت معاینات تخصصی قرار گرفتند.
این معاینات در ایستگاههای مختلف از جمله قلب عروق، داخلی، ارتوپدی، بینایی سنجی، مشاوره روانشناسی، مشاوره تغذیه و مشاوره آنتی دوپینگ انجام میشود.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان در شرایطی روزهای ۲۴ آبان تا ۵ آذرماه در توکیو برگزار میشود
