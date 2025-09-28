علی نژاد: ایران ورزش قدرتمندی دارد/ آماده میزبانی از جلسات مهم هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار مهدی علی نژاد ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری رویداد فان ران در ایران در راستای معرفی بازیهای آسیایی آیچی – ناگویا و خوش آمد گویی به هیئت حاضر در ایران اظهار داشت: ایران کشور بزرگی است و ورزش قدرتمند و قوی دارد. ما از این فرصت برای معرفی کشور ایران و ورزش آن استقبال می کنیم و هماهنگی کامل با ستاد برگزاری بازیهای آسیایی و شورای المپیک آسیا در برگزاری رویداد تفریحی فان ران داریم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در ادامه با تاکید بر پتانسیل های ویژه کشور ایران اظهار داشت: ما آمادگی داریم که جلسات مهم در سطح قاره کهن را میزبانی کنیم و در این خصوص امکانات لازم نیز برای حضور میهمانان مهیا می باشد و حتی بزرگترین آکادمی کشتی دنیا را داریم.

علی نژاد با اشاره به در پیش بودن دو رویداد ورزشی بزرگ – بازیهای آسیایی جوانان بحرین و کشورهای اسلامی ریاض اظهار داشت : کاروان های ورزشی ما در سطح نوجوانان و بزرگسالان برای حضور در این دو آوردگاه بزرگ آماده می باشند به خصوص که ارتباط و تعامل خوبی با شورای المپیک آسیا داشته و این ارتباط خوب قابل توجه است و با توجه به جایگاهی و قدمتی که ورزش ایران در جهان دارد می توانیم کرسی های خوبی در آسیا کسب کنیم.

در ادامه جین جوجیان مسئول رسانه های شورای المپیک آسیا ضمن ابراز خرسندی از حضور در تهران برای سومین بار افزود: امیدواریم برنامه فان ران بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته شما به خوبی برگزار گردد چرا که همواره برای این مراسم تدارکات مناسبی تدارک می بینید.

وی افزود: ورزش ایران در برخی رشته ها جزو قدرتهای جهانی بوده و برای کاروان های ورزشی شما در رویدادهای پیش روآرزوی موفقیت دارم.