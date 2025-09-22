دنیامالی: آماده اشتراک تجربیات ورزش ایران به افغانستان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی در دیدار با رئیس نمایندگی ایران در افغانستان اظهار داشت: با توجه به اتفاقاتی که در دفاع مقدس ١٢ روزه داشتیم برای ما خیلی مهم است که با کشورهای منطقه ارتباط مستمری داشته باشیم. تکلیف داریم به سمت رشته‌هایی برویم که با فرهنگ کشورهای همسایه هم‌خوانی داشته باشد و از این طریق ارتباطات با کشورهای منطقه را توسعه دهیم. ما در برخی از رشته‌ها در منطقه سرآمد هستیم و می‌توانیم تجربه‌های خود را در اختیار کشورهایی مثل افغانستان و پاکستان بگذاریم.

وی افزود: توسعه رشته‌های ساحلی یکی از برنامه‌های ما در استان‌های مختلف کشور است و از این موضوع می‌توانیم برای همکاری با کشورهای همسایه نیز استفاده کنیم. رشته‌های ساحلی در دنیا درحال توسعه است و ما نیز باید از این فرصت استفاده کنیم چراکه به امکانات زیادی نیاز ندارد. حتی در استان‌هایی که ساحل نیز ندارند می‌توان زمین ساحلی ایجاد کرد.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: یکی از اهداف وزارت ورزش و جوانان استفاده از ظرفیت‌های موجود در راستای توسعه روابط دیپلماسی ورزشی با کشورهای همسایه است. ما وظیفه داریم که با ١۵ کشور همسایه برای توسعه روابط همکاری کنیم. وزارت ورزش این آمادگی را دارد که برای ایجاد تعامل همکاری لازم را داشته باشد و می‌توانیم میزبان مسئولین ورزشی افغانستان باشیم تا تجربیات ورزش ایران را منتقل کنیم. فدراسیون‌های ورزشی ایران می‌توانند با فدراسیون‌های افغانستان مراودات زیادی داشته باشند.

علیرضا بیگدلی رئیس نمایندگی ایران در افغانستان نیز در این دیدار اظهار داشت: نگاه رئیس جمهور پزشکیان برای روابط با کشورهای همسایه بسیار مثبت است و از وزارت ورزش و جوانان نیز درخواست داریم که درجهت توسعه روابط ورزشی با کشور افغانستان همراه باشند.