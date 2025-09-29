به گزارش خبرنگار مهر، مراسم همبستگی ملی به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان عصر امروز دوشنبه ۷ مهر در فدراسیون ورزشهای ناشنوایان با حضور فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، علی ربیعی دستیار رئیس جمهوری، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد پرگر رئیس کنفدراسیون آسیا، نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران، مصطفی نکو لعل آزاد رئیس فدراسیون ناشنوایان، علی رغبتی سرپرست کاروان ایران در بازیهای المپیک ۲۰۲۵ ژاپن و علیرضا بسیح دبیر فدراسیون ناشنوایان برگزار شد.
ربیعی: قهرمانی ناشنوایان فقط ورزشی نیست نمادی از امید است
علی ربیعی در این مراسم ضمن قدردانی از مسئولان فدراسیون اظهار کرد: تلاش خواهم کرد که همواره در کنار تشکلهای شما و فدراسیون باشم تا بتوانیم در طول زمان مسائل و مشکلات را حل کنیم.
وی افزود: خوشبختانه شرایطی فراهم شده تا کاروان ناشنوایان کشورمان بتواند با خیالی آسوده و سر افرازانه سفر خود را به ژاپن محل برگزاری بازیهای المپیک داشته باشد.
ربیعی با تبریک روز ناشنوایان به همه آنان که انسانی و اخلاقی میاندیشند، اظهار داشت: میزان و معیار سنجش هر جامعه بستگی دارد به اینکه افراد دارای فرصتهای نابرابر در آن جامعه چگونه میتوانند حرکت کنند. این روز فرصتی است تا هم به ناشنوایان تبریک گفته شود و هم به همه کسانی که انسانی و اخلاقی فکر میکنند.
وی افزود: این روز فرصتی است برای مرور مجدد مسائل و مشکلات و اینکه صدای شما به سیاستگذاران و جامعه برسد. اگر نکتهای است بتوانند بشنوند و پاسخ دهند.
ربیعی درباره قهرمانان حاضر در جلسه که عازم توکیو هستند گفت: قهرمانی شما فقط در چهارچوب یک قهرمانی ورزشی قابل ارزیابی نیست. به نظر من قهرمانی شما نوعی ابراز وجود انسانی است، نشاندهنده تواناییهای افراد و نمادی از قدرت انسانی است که در شرایط نابرابر به دست آمده است.
وی ادامه داد: قهرمانی شما یعنی امید، یعنی جرقهای از امید. هر کدام از شما وقتی به شهر خود باز میگردید تبدیل به الگو و نمونهای میشوید. اگر تابلویی از قهرمانی شما نصب شود هر کسی آن را ببیند احساس میکند که امید همیشه زنده است.
ربیعی تأکید کرد: جامعهای که در آن امید زنده نباشد جامعه پژمردهای است. جامعهای است که مانند مویی است که هر کسی با هر دیدگاهی میتواند آن را به شکلی که میخواهد تغییر دهد. هر کس که بذر ناامیدی در جامعه بپاشدبه ایران عزیز خیانت کرده است.
وی در پایان گفت: ایران سرشار از امید است و همواره با زنان و مردان پرامید برهههای تاریخی بزرگی را پشت سر گذاشته است.
آزاد: منابع دولتی پاسخگوی نیازهای فدراسیون ناشنوایان نیست
مصطفی نکو لعل آزاد رئیس فدراسیون ناشنوایان نیز در سخنرانی خود اظهار داشت: برای اینکه به حقوقمان و به حقمان نزدیکتر شویم نیاز داریم یک روز دورهمی داشته باشیم و حرفمان را بزنیم. من خیلی دنبال همزبانی بودم که بتوانیم با هم حرف بزنیم و گفتیم ناشنوا نمیتواند حرف بزند، نمیتواند بشنود، خوب نمیتواند... جدیداً به واژهای رسیدم که ما نیاز نداریم همدیگر را بشنویم. من زیاد دنبال شنیدن نیستم؛ ما میگوییم همدیگر را درک کنیم، همدیگر را بفهمیم، بتوانیم به مقام انسانی همدیگر احترام بگذاریم. اصلاً مهم نیست کسی نمیتواند حرف بزند، مهم نیست کسی نمیتواند بشنود، مهم این است که ما به خواستههای انسانیمان احترام بگذاریم. هفته ناشنوایان روزی است که ما را به این واژهها نزدیک میکند.
وی افزود: سال گذشته در بازیهای آسیایی اول شدیم و توانستیم تاریخسازی کنیم کار بزرگی انجام دادیم؛ برای اولین بار قهرمان آسیا شدیم.
در جنگ ۱۲ روزه فوتسالیستهای دلاور ما در کشور ایتالیا برای چهارمین بار قهرمان جهان شدند.
رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان خاطرنشان کرد: کاروان ۱۶۰ نفره ما روند آمادگی خود را سپری میکند. یک سال است با تجربیات گذشته و مدالآوریهای قبلی همه در تلاش هستند که دوباره افتخارات قبلی را مجددا در بازیهای المپیک پیش رو تکرار کنند.
وی تاکید کرد: وضعیت کشورمان کمی سخت است؛ حال ما کمی خوب نیست. مثل همه مردم دعا میکنیم؛ اول برای مسئولین کشورمان که بتوانیم در کنار هم کشوری آباد، آزاد و پیشرفته داشته باشیم و مشکلاتمان را حل کنیم. مردم نگران فردا نباشند؛ مردم مثل دماسنج شاهد بالا و پایین رفتن دلار نباشند و دیگر در کشورمان این وضعیت را نبینیم. ما هم تثبیت دلار را ببینیم و انشاالله نگرانی نداشته باشیم.
او ادامه داد: منابع دولتی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای مالی فدراسیون باشد. اعزام های ما کم نیست و بارها شاهد گریه ورزشکاران مان بخاطر عدم اعزام به مسابقات بودیم که شرایطی که ما را هم بسیار ناراحت میکند. قطعا ما در فدراسیون برای تحقق اهداف مان نیازمند حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری هلدینگها هستیم.
فاطمه مهاجرانی: ایران به فرزندان افتخارآفرین خود میبالد
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت هم در سخنان خود اظهار کرد: شما نامآوران عزیز هستید؛ کسانی که در ایامی که کشور درگیر جنگ بود و عدهای از فداکاران پای پدافند و در مراحل مختلف به مجروحین کمک میکردند، شما هم در میدانی دیگر تلاش کردید. هیچ فرقی نمیکند آنها کجا بودند و شما کجا؛ مهم این است که هر دو گروه نام ایران را بلند کردند و ایران به همه شما افتخار میکند.
وی افزود: فارغ از اینکه افراد با چه ویژگیهایی در جامعه ایران زندگی میکنند هر کسی که برای ارزشآفرینی در ایران تلاش میکند فردی بسیار محترم و قابل احترام است و طبیعتاً باید به داشتن چنین افرادی افتخار کنیم.
مهاجرانی خاطر نشان کرد: جوانان برومندی که با حداقلها تلاش میکنند و بدون بسیاری از امکانات نام ایران را در مجامع مختلف بلند میکنند؛ دختران و پسران نازنینی که با استفاده از ظرفیتهایی که خداوند به آنها داده و با تمرکز بر ویژگیهای مثبت خود شکوفا میشوند و آنچه را که میتواند به اعتلای نام ایران کمک کند به نمایش میگذارند.
وی ادامه داد: ما آدمها با هم تفاوت داریم؛ قرار نیست همه مثل هم باشیم. چه بسا خیلی از افراد از ویژگیهای خود راضی یا ناراضی باشند. آدم موفق کسی است که ویژگیهای خودش را میشناسد، میپذیرد و بر نقاط قوتش تمرکز میکند. احسنت به شما که بر نقاط قوتتان به درستی تمرکز کردید و توانستید افتخارآفرینی کنید.
او در پایان گفت: من حامل پیام و تبریک ویژه آقای رئیسجمهور هستم. ایشان خدمت همه عزیزان سلام رساندند و این موفقیت بزرگ را تبریک گفتند؛ بهخصوص در آن ایامی که شرایط ویژهای بود. شاید در آن زمان فرصت کافی برای بیان اهمیت این دستاورد بزرگ نبود، اما اکنون که فرصت فراهم شده باید بگوییم دست مریزاد، دست همه شما درد نکند. انشاالله همه ما دست در دست هم دهیم و به مهر میهن خویش را آباد کنیم.
