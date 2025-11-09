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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

تابع: اشکالات میزبانی بازیهای کشورهای اسلامی در حال رفع شدن است

تابع: اشکالات میزبانی بازیهای کشورهای اسلامی در حال رفع شدن است

سرپرست کاروان ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی روند میزبانی عربستان را رو به جلو توصیف کرد و گفت: اشکالاتی در میزبانی وجود دارد که در حال رفع شدن است.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، محمد تابع سرپرست کاروان سفیران اقتدار درخصوص میزبانی ریاض از ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی گفت: روند برگزاری بازی‌ها مناسب و رو به جلو است. برنامه مسابقات روزانه در اپلیکیشن بازی‌ها به‌روز رسانی می‌شود. میزبان روند خوبی را در پیش گرفته و به شرایط مطلوب مربیان و ورزشکاران نزدیک شود. البته اشکالاتی وجود دارد که در حال رفع شدن است.

وی در خصوص عملکرد کاروان ایران تاکنون گفت: مسابقات رشته‌های توپی قبل از افتتاحیه شروع شده و امروز و فردا روزهای متفاوتی داریم و ورزشکاران در حال طی کردن مراحل بعدی حضور خود در مسابقات هستند. امیدواریم خبرهای خوشی برای مردم ایران داشته باشیم و بهترین جایگاه توسط ورزشکاران‌مان کسب شود.

سرپرست کاروان ایران در واکنش به گرم نشدن تنور مسابقات و این‌که این اتفاق در آستانه هفته دوم رخ می‌دهد، گفت: بله. هنوز تنور مسابقات گرم نشده و علت هم به محدودیت‌های میزبان برمی‌گردد. هر رشته تنها سه روز زودتر از مسابقات وارد دهکده بازی‌ها می‌شود. تیم‌های ورزشی ما نیز با همین روند وارد دهکده می‌شوند و امیدواریم درنهایت به مدال‌آوری برسیم.

تابع در پاسخ به پیش بینی‌اش از کسب نخستین مدال کاروان ایران گفت: انشااله بهترین اتفاق رخ دهد.

کد مطلب 6650168
بهنام روان پاک

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