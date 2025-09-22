دستگیری باند کلاهبرداران تلگرامی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیرحسین سلیمانی گفت: در پی شکایت تعداد زیادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی به مبالغ بالا و با شگردهای دریافت وام و سرمایه گذاری ارزی در فضای مجازی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان فارس قرار گرفت.

وی ادامه داد: شکات مدعی شدند چندی پیش در یکی از کانال‌های شبکه اجتماعی تلگرام با افرادی که خود را سرمایه گذار برتر در زمینه رمز ارزها و توانایی ارائه وام‌هایی با مبالغ بالا و بدون ضامن معرفی کرده بودند، آشنا و این کلاهبرداران به بهانه‌های مختلف اقدام به دریافت مبالغ زیادی از ما کرده اند و پس از دریافت این مبالغ، دیگر پاسخگوی تماس‌ها و پیامک‌های ما نبوده اند.

رئیس پلیس فتا فارس افزود: مأموران پلیس فتا با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند ۳ باند کلاهبرداری در این زمینه را شناسایی و ۱۱ نفر از متهمین را در شیراز و یکی از استان‌های همجوار دستگیر کردند.

سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه طی بررسی‌های بیشتر مشخص شد متهمین با ایجاد کانال‌ها و گروه‌های مختلف و سو استفاده از اعتماد قربانیان، اقدام به کلاهبرداری ۲۰۰ میلیارد ریالی از ۳۲۰ نفر در سراسر کشور کرده بودند، گفت: متهمین به جرم خود اقرار و هدف از این کار را درآمدزایی عنوان کردند.

وی با توجه به ورود به عصر دیجیتال به شهروندان افزود: در مواجهه با پیشنهادات دریافت شده در فضای سایبری دقت نظر داشته باشند و لازم به یادآوری است که استعلام دریافت وام توسط بانک‌های عامل بوده و همچنین کاربران هرگز فریب اینگونه تبلیغات اغوا کننده را نخورند.

رئیس پلیس فتا فارس از شهروندان خواست در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک و یا مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند آن را از طریق وب سایت پلیس فتا و یا با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.