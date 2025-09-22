  1. استانها
دستگیری باند کلاهبرداران تلگرامی در فارس

شیراز- رئیس پلیس فتا فارس از شناسایی و دستگیری اعضای سه باند که با تبلیغات دروغین در شبکه اجتماعی تلگرام مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از ۳۲۰ نفر در سراسر کشور کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیرحسین سلیمانی گفت: در پی شکایت تعداد زیادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی به مبالغ بالا و با شگردهای دریافت وام و سرمایه گذاری ارزی در فضای مجازی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان فارس قرار گرفت.

وی ادامه داد: شکات مدعی شدند چندی پیش در یکی از کانال‌های شبکه اجتماعی تلگرام با افرادی که خود را سرمایه گذار برتر در زمینه رمز ارزها و توانایی ارائه وام‌هایی با مبالغ بالا و بدون ضامن معرفی کرده بودند، آشنا و این کلاهبرداران به بهانه‌های مختلف اقدام به دریافت مبالغ زیادی از ما کرده اند و پس از دریافت این مبالغ، دیگر پاسخگوی تماس‌ها و پیامک‌های ما نبوده اند.

رئیس پلیس فتا فارس افزود: مأموران پلیس فتا با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند ۳ باند کلاهبرداری در این زمینه را شناسایی و ۱۱ نفر از متهمین را در شیراز و یکی از استان‌های همجوار دستگیر کردند.

سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه طی بررسی‌های بیشتر مشخص شد متهمین با ایجاد کانال‌ها و گروه‌های مختلف و سو استفاده از اعتماد قربانیان، اقدام به کلاهبرداری ۲۰۰ میلیارد ریالی از ۳۲۰ نفر در سراسر کشور کرده بودند، گفت: متهمین به جرم خود اقرار و هدف از این کار را درآمدزایی عنوان کردند.

وی با توجه به ورود به عصر دیجیتال به شهروندان افزود: در مواجهه با پیشنهادات دریافت شده در فضای سایبری دقت نظر داشته باشند و لازم به یادآوری است که استعلام دریافت وام توسط بانک‌های عامل بوده و همچنین کاربران هرگز فریب اینگونه تبلیغات اغوا کننده را نخورند.

رئیس پلیس فتا فارس از شهروندان خواست در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک و یا مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند آن را از طریق وب سایت پلیس فتا و یا با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.

