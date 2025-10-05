  1. استانها
سرهنگ رضایی: ماینرهای ۱۲ میلیارد ریالی فاقد مجوز در شیراز کشف شد

شیراز- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس از کشف ۲۵ دستگاه ماینر فاقد مجوز به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در شهرستان شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا رضایی گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در باغی در اطراف روستای تفهیان شیراز، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن باغ، ۲۵ دستگاه ماینر فاقد مجوز به همراه سایر متعلقات را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ماینر‎‌های کشف شده را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر به مرجع قضایی معرفی شد.

