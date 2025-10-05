سرهنگ رضایی: ماینرهای ۱۲ میلیارد ریالی فاقد مجوز در شیراز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا رضایی گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در باغی در اطراف روستای تفهیان شیراز، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن باغ، ۲۵ دستگاه ماینر فاقد مجوز به همراه سایر متعلقات را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ماینر‎‌های کشف شده را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر به مرجع قضایی معرفی شد.

