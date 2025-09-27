  1. استانها
  2. فارس
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

فرمانده انتظامی شهرستان بیضا منصوب شد

بیضا- فرمانده انتظامی استان فارس در حکمی سرهنگ علی اکبر کریمی به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان بیضا منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکی در حکمی سرهنگ علی اکبر کریمی به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان بیضا منصوب کرد.

همچنین فرمانده انتظامی فارس از تلاش‌های ارزنده سرهنگ امیر احسان حجتی در مدت زمان تصدی‌گری این پُست تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

