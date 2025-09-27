فرمانده انتظامی شهرستان بیضا منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکی در حکمی سرهنگ علی اکبر کریمی به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان بیضا منصوب کرد.

همچنین فرمانده انتظامی فارس از تلاش‌های ارزنده سرهنگ امیر احسان حجتی در مدت زمان تصدی‌گری این پُست تجلیل و قدردانی به عمل آمد.