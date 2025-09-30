به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی محمدی صبح سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته ناجا و اشاره به نگاه ویژه مقام معظم رهبری به نیروهای مسلح، نیروی انتظامی را مجاهدان فی سبیل الله و نیروهای خدوم خواند که وظیفه اصلیشان حفظ ارزشهای انقلاب و اسلام است.
وی امنیت را یکی از ضروریترین معیارهای زندگی بشر برشمرد و به فرمایش امام صادق (ع) مبنی بر لزوم وجود پنج خصلت در زندگی، از جمله امنیت، اشاره کرد.
حجت الاسلام محمدی، تفاوت پلیس جمهوری اسلامی با پلیس سایر کشورها را در مکتبی، ولایی و انقلابی بودن آنان دانست و تأکید کرد که دستورات دین در رأس کار این نیرو قرار دارد.
وی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا را متولی امور فرهنگی این نیرو معرفی کرد و از برنامههای مستمر این سازمان برای آشنایی پرسنل با مکتب خبر داد.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس با استناد به حدیث پیامبر اکرم (ص) مبنی بر به جا گذاشتن دو امانت گرانبها، یعنی قرآن و اهل بیت (ع) در میان امت، اظهار کرد: رها کردن قرآن و عدم عمل به دستورات آن، موجب رنجش امت خواهد شد.
وی با بیان اینکه همه انبیاء و ائمه (ع) برای ایجاد محیطی امن و سالم به منظور تربیت انسان صالح مبعوث شدهاند، افزود: تحقق جامعه اسلامی، نیازمند انس با قرآن، نهجالبلاغه و سیره اهل بیت (ع) است.
حجت الاسلام محمدی در ادامه سخنان خود از برنامههای مهم عقیدتی سیاسی ناجا در زمینه انس با قرآن و آشنایی با معارف آن خبر داد و به برگزاری چهارشنبههای قرآنی و کلاسهای آموزشی قرآن اشاره کرد.
وی همچنین از برگزاری سیامین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت فراجا در آبان ماه، به یاد شهدای امنیت و اقتدار، در حرم احمد بن موسی (ع) خبر داد. این مسابقات در رشتههای حفظ، قرائت، اذان، تحقیق و درک مفاهیم و … برگزار میشود و بیش از ۳۰ هزار شرکتکننده در مراحل مختلف آن حضور دارند. سه هزار نفر به مرحله نیمه نهایی راه یافته و ۳۰۰ نفر به عنوان چهرههای ممتاز قرآن معرفی خواهند شد که ۶۰ نفر از آنها به مسابقات سراسری نیروهای مسلح اعزام میشوند.
حجت الاسلام محمدی، با تأکید بر اینکه فرامین مقام معظم رهبری سرلوحه کار پلیس است، به تأکید ایشان بر نهجالبلاغه اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴، بحث قرآن و نهجالبلاغه در ناجا بسیار جدی گرفته شده است.
وی هدف از برگزاری مسابقات قرآنی را تحقق اندیشههای حضرت امام (ره) و منویات مقام معظم رهبری در خصوص اشاعه و ترویج فرهنگ قرآن و نهجالبلاغه دانست و بیان کرد: جامعه اسلامی و تمدن اسلامی، نیازمند پلیسی در تراز انقلاب اسلامی است که با قرآن و معارف اهل بیت (ع) آشنا باشد.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس در ادامه شهدا را کسانی دانست که هم به قرآن عمل کردند و هم تفسیر واقعی آن را به نمایش گذاشتند و با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و ایستادگی نیروهای مسلح در برابر دشمن، تصریح کرد: دشمن امروز از جنگ نظامی ناامید شده و تنها راه موفقیت خود را در تضعیف ایمان و عقیده جامعه میداند.
حجت الاسلام محمدی هشدار داد که دشمن با تبلیغات، دروغپراکنی و شایعهپراکنی، جوانان، مردم و حتی نیروهای مسلح را از قرآن و اهل بیت (ع) جدا میکند.
