دوجاریک: گوترش بر اهمیت غلبه بر رویکرد ارعاب اسرائیل تأکید دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد به خبرگزاری الجزیره اعلام کرد: کنفرانس نیویورک مهم است و اهمیت آن فراتر از نمادگرایی خواهد بود. دبیرکل سازمان ملل متحد بر اهمیت غلبه بر رویکرد ارعاب اسرائیل تأکید دارد.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره ادامه داد: گوترش در مواضع خود در مورد مسئله فلسطین قاطع بود و این دیگران بودند که مواضع خود را تغییر دادند. همه ما واقعیت شورای امنیت را می‌دانیم؛ مجمع عمومی سازمان ملل می‌تواند نقش آفرین باشد.

استفان دوجاریک در این باره افزود: جای تاسف است که ایالات متحده به محمود عباس رئیس فلسطین (رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین) روادید ورود نداد. آنچه اکنون به آن نیاز داریم، شجاعت سیاسی سران کشورهای جهان برای تلاش به منظور دست یابی به آتش‌بس و پایان دادن به فاجعه در غزه است.