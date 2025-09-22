  1. بین الملل
کانادا: وضعیت در فلسطین وحشتناک است؛ احتمال تأثیر تحریم‎ها علیه روسیه

نخست وزیر کانادا در سخنانی اعلام کرد: وضعیت در فلسطین وحشتناک و آشفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مارک کارنی نخست وزیر کانادا امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: وضعیت در فلسطین وحشتناک و آشفته است. اگر تحقق صلح در فلسطین محقق شود، ممکن است بخشی از یک نیروی بین‌المللی چندجانبه در این منطقه باشیم.

نخست وزیر کانادا اضافه کرد: ما از تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس و صلح در اوکراین حمایت می‌کنیم. در هرگونه توافق با روسیه باید تضمین‌های امنیتی به اوکراین ارائه شود.

مارک کارنی در ادامه با تکرار مواضع خصمانه اوتاوا علیه مسکو، ادعا کرد: تحریم‌ها علیه روسیه به ویژه در بخش مالی، ممکن است مؤثر باشد!

این در حالیست که بسیاری از مقامات کشورها تا کنون بارها تأکید کرده‌اند که تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌ها علیه روسیه بی فایده بود و درگیری‌ها در اوکراین باید از طریق گفتگو حل و فصل شوند.

در ارتباط با فلسطین، ۴ کشور انگلیس، استرالیا، کانادا و پرتغال روز گذشته اعلام کردند که رسماً کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند.

دفتر نخست وزیر کانادا (PMO) در این ارتباط اعلام کرد: طی دهه‌های متمادی، تعهد کانادا به [راه حل دو دولتی] بر این انتظار استوار بود که این نتیجه در نهایت به عنوان بخشی از یک توافق مذاکره شده حاصل شود.

