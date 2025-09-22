خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: کنفرانس بین‌المللی فلسطین، امروز ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت نیویورک به ریاست مشترک فرانسه و عربستان در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار می‌شود. در کنفرانس امروز مجمع عمومی سازمان ملل قرار است کشورهای بیشتری به انگلیس و کانادا و استرالیا بپیوندند و کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

موج شناسایی کشور فلسطین ادامه دارد و فرانسه با ۱۰ کشور دیگر آماده اعلام رسمی به رسمیت شناختن کشور فلسطین در جریان نشست امروز دوشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک می‌شوند و این در شرایطی است که جنگ خونین در غزه ادامه دارد. این اقدام به رژیم صهیونیستی فشار می‌آورد و آینده صلح در منطقه را به کشور فلسطین گره می‌زند.

پاریس انتظار دارد که کشورهای کوچکی مانند آندورا، بلژیک، لوکزامبورگ، مالت و سن مارینو به آن ملحق شوند. یک روز قبل از این نشست تحولی بارز رخ داد و انگلیس، کانادا، استرالیا و پرتغال به طور رسمی فلسطین را به رسمیت شناختند که تحولی در مواضع برخی از نزدیکترین متحدان سنتی رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود.

با به رسمیت شناختن فلسطین از سوی فرانسه و انگلیس، ۴ عضو دائم شورای امنیت یعنی چین، روسیه، فرانسه و انگلیس، فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. آمریکا همچنان مخالف می ورزد و آن را اقدامی نمایشی می‌داند و خواستار تمرکز جدی روی دیپلماسی است.

اگرچه به نظر می‌رسد این اقدام عمدتاً جنبه نمادین دارد، اما تغییر عنوان رسمی کرانه باختری اشغالی و غزه به «فلسطین» می‌تواند بر نحوه روایت مناقشات و جنگ تأثیر بگذارد. تغییر عنوان در عمل فلسطین را در کنار رژیم صهیونیستی قرار می‌دهد. تل آویو هرگز این موضوع را نپذیرفته است. رژیم صهیونیستی نه تنها این اقدام را محکوم کرده بلکه هشدار داده است که ممکن است شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری را افزایش دهد. برای سال‌ها شهرک‌سازی یکی از موانع اصلی در فرایند صلح دو طرف به شمار می‌رفته است.

قرار است محمود عباس، رئیس تشکیلات فلسطینی، در نشستی که با میزبانی فرانسه و عربستان سعودی برگزار می‌شود درباره راه‌حل دودولتی صحبت کند.

محمود عباس پس از آنکه آمریکا از صدور ویزا برای او خودداری کرد، سخنرانی خود در این نشست را ویدئویی انجام می‌دهد.

تصمیم اخیر «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه مبنی‌بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین، واکنش‌های گسترده‌ای در اروپا و در سطح بین‌المللی داشته است. این اقدام که با استقبال برخی کشورها و انتقاد رژیم صهیونیستی و حامیان او همراه شده، منجر به افزایش فشار بر دیگر دولت‌های اروپایی جهت پیوستن به این اقدام شده است.

ماکرون رئیس جمهور فرانسه به‌تازگی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت که فرانسه تصمیم خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین را به‌طور رسمی در مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) اعلام می‌کند.

رئیس جمهوری فرانسه پیشتر گفته بود که وجود یک کشور فلسطینی نه تنها یک تعهد اخلاقی، بلکه یک ضرورت سیاسی در شرایط کنونی است.

پس از این اقدام پاریس، سران کشورهای اروپایی دیگر نیز در راستای افزایش فشارهای بین المللی بر رژیم اسرائیل به منظور متوقف کردن جنگ و کشتار گسترده در غزه، گام‌هایی را برداشتند که باید منتظر ماند و دید در آینده به چه شکل نتیجه خواهد داد.

آنالنا بائربوک رئیس جدید مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که نشست مربوط به رسمیت شناختن فلسطین در مجمع عمومی در نیویورک، می‌تواند فشارها بر (رژیم) اسرائیل در خصوص وضعیت انسانی در نوار غزه را افزایش دهد.

وی تصریح کرد که بسیاری از کشورها در نشستی که قرار است روز دوشنبه (۳۱ شهریور) برای به رسمیت شناختن فلسطین در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شود، به وضوح نشان خواهند داد که اقدامات مکرر نقض کننده حقوق و قوانین بین‌الملل، همچون جلوگیری تل آویو از ورود کمک‌های انسانی و بشر دوستانه به منطقه محاصره شده نوار غزه و همچنین حملات مکرر آن به اماکن غیرنظامی را نمی‌پذیرند.

وی با اشاره بر اینکه این نشست نمی‌تواند پایانی برای شرایط بحرانی و فاجعه بار در نوار غزه باشد و به رسمیت شناختن فلسطین برای مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی به تنهایی کافی نیست، تاکید کرد که اگر جامعه بین‌المللی روی برنگرداند و به فشار و اقدامات مشترک علیه تل آویو ادامه دهد، می‌توان به نتایج خوبی دست یافت.