ماکرون: الحاق کرانه باختری از سوی اسرائیل خط قرمز ما است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز چهارشنبه در مصاحبه با فرانس ۲۴ اعلام کرد: اگر اوضاع غزه به همین منوال ادامه یابد، ما اروپایی‌ها باید اسرائیل را تحریم کنیم. فرانسه به امنیت اسرائیل کمک می‌کند، اما به آن سلاح نمی‌دهد.

رئیس جمهور فرانسه در این خصوص ادامه داد: من از ترامپ خواستم که به اسرائیل فشار بیاورد تا جنگ غزه را متوقف کند. هیچ چیز جان‌های از دست رفته در غزه را توجیه نمی‌کند. الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل یک خط قرمز است.

امانوئل ماکرون ادعا کرد: در صورت هم افزایی و رویکرد مثبت ایران امکان عدم بازگشت تحریم‌های اروپایی علیه تهران وجود دارد. هدف ما بازگشت بازرسان مربوط به پرونده هسته‌ا به ایران است.

این در حالیست که در بحبوحه مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا، واشنگتن برخلاف قوانین بین المللی به ایران تجاوز کرد.