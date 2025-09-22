آیین غبارروبی قبور شهدای سیراف برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین غبارروبی قبور شهدای سیراف با حضور امامان جمعه شیعه و اهل سنت، بخشدار بخش سیراف، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، فرمانده حوزه مقاومت بسیج خاتم‌الانبیاء (ص) و جمعی از مسئولان محلی همراه بود.

حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری عصر دوشنبه در این آئین، ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشت و گفت: هفته دفاع مقدس یادآور ایثارگری‌ها، فداکاری‌ها و رشادت‌های رزمندگانی است که با نثار خون پاک خود، امنیت و آرامش امروز را برای ما به ارمغان آوردند.

امام جمعه سیراف افزود: وظیفه امروز ما، زنده نگه داشتن یاد شهدا و ادامه دادن راه آنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم است.

این مراسم با غبارروبی، عطرافشانی و قرائت فاتحه بر مزار شهدا پایان یافت.