به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی، عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با تأکید بر اهمیت این ایام گفت: دفاع مقدس تنها یک برهه از تاریخ معاصر کشور نیست، بلکه گنجینه‌ای بی‌پایان از فرهنگ ایثار، فداکاری، ولایتمداری و عزت‌طلبی است که همچنان چراغ راه نسل‌های آینده این سرزمین محسوب می‌شود.

وی با یادآوری حماسه و غیرت ملت ایران در دوران دفاع مقدس افزود: مردم ایران در آزمونی سخت و نابرابر، با توکل به خداوند، تبعیت از رهبری و تکیه بر وحدت، دشمن متجاوز را در نیل به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.

نورمفیدی هفته دفاع مقدس را فرصت مغتنمی برای پاسداشت مقام والای شهیدان، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های معزز آنان دانست و اظهار کرد: این افراد با ایستادگی و از خودگذشتگی، امنیت و آرامش امروز کشور را رقم زده‌اند.

وی دفاع مقدس را فراتر از یک جنگ هشت‌ساله توصیف کرد و گفت: این دوران قله‌ای از عزت، شرف و ایمان ملت ایران است که با خون شهیدان و فداکاری رزمندگان، الگویی بی‌نظیر برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشته است.