نورمفیدی: دفاع مقدس گنجینه‌ای جاودانه از فرهنگ ایثار و ولایتمداری است

گرگان- نماینده ولی فقیه در گلستان دفاع مقدس را فراتر از یک جنگ هشت‌ساله دانست و آن را نمادی از ایمان، مقاومت و عزت ملت ایران خواند که چراغ راه نسل‌های آینده خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی، عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با تأکید بر اهمیت این ایام گفت: دفاع مقدس تنها یک برهه از تاریخ معاصر کشور نیست، بلکه گنجینه‌ای بی‌پایان از فرهنگ ایثار، فداکاری، ولایتمداری و عزت‌طلبی است که همچنان چراغ راه نسل‌های آینده این سرزمین محسوب می‌شود.

وی با یادآوری حماسه و غیرت ملت ایران در دوران دفاع مقدس افزود: مردم ایران در آزمونی سخت و نابرابر، با توکل به خداوند، تبعیت از رهبری و تکیه بر وحدت، دشمن متجاوز را در نیل به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.

نورمفیدی هفته دفاع مقدس را فرصت مغتنمی برای پاسداشت مقام والای شهیدان، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های معزز آنان دانست و اظهار کرد: این افراد با ایستادگی و از خودگذشتگی، امنیت و آرامش امروز کشور را رقم زده‌اند.

وی دفاع مقدس را فراتر از یک جنگ هشت‌ساله توصیف کرد و گفت: این دوران قله‌ای از عزت، شرف و ایمان ملت ایران است که با خون شهیدان و فداکاری رزمندگان، الگویی بی‌نظیر برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشته است.

