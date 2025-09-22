به گزارش خبرگزاری مهر، «شاهین مصطفییف» معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان امروز (دوشنبه، ۳۱ شهریور) در نشست رؤسای کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و آذربایجان ضمن قدردانی از میزبانی هیئت ایرانی، بر اهمیت گسترش همکاریها میان دو کشور تاکید کرد و گفت: آنچه در دستور کار ما قرار دارد، حوزههای بسیار گستردهای را دربر میگیرد که بیشک باعث شکوفایی و رشد هرچه بیشتر روابط دو کشور خواهد شد.
وی با اشاره به تفاهمات حاصل شده در نشستهای ۲۲ ژانویه سال گذشته، افزود: پس از آن نشستها، توسعه چشمگیری در مناسبات دو کشور رخ داده و سفرهای متعددی انجام شده که نشانهای از تعمیق روابط دوستانه است.
معاون نخستوزیر آذربایجان با بیان اینکه روابط دو کشور بر پایههای مستحکم فرهنگی و تاریخی استوار است، اظهار کرد: الهام علیاف رئیس جمهوری آذربایجان، اهمیت ویژهای به روابط مبتنی بر حسن همجواری با ایران میدهد.
مصطفییف با اشاره به سفر رسمی مسعود پزشکیان، رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران به آذربایجان، گفت: این سفر بسیار موفقیتآمیز بود و دستاوردهای مهمی در زمینه رشد و شکوفایی روابط دو کشور به همراه داشت.
وی افزود: نتایج این سفر بلافاصله در زندگی مردم دو کشور ملموس شد، از جمله برقراری پروازهای مستقیم بین باکو - تهران و باکو - تبریز که علاوه بر پروازهای هواپیمایی آذربایجان، هواپیمایی ایران نیز در این مسیرها فعالیت خود را آغاز کردند و مذاکراتی برای افزایش تعداد این پروازها در جریان است.
معاون نخستوزیر آذربایجان همچنین به رفع محدودیتهای بانکی اشاره کرد و گفت: موانع بانکی میان دو کشور پس از مذاکرات برطرف شده است.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی آذربایجان در تهران، اردبیل و ارومیه در ماههای آوریل و میافزود: حضور نمایندگان نخجوان در ارومیه در ماه جولای از دیگر گامهای توسعه روابط اقتصادی و تجاری است.
مصطفییف با اشاره به حمایتهای متقابل ایران و آذربایجان در سازمانهای بینالمللی همچون سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی، خاطرنشان کرد: حضور دکتر پزشکیان در هفدهمین نشست سران اکو در ۴ جولای اهمیت بالایی داشت.
وی با اشاره برنامههای آتی هیئت نماینده آذربایجان گفت: فردا بازدید از تبریز و سپس بندرعباس برنامهریزی شده است که نشاندهنده علاقهمندی دو کشور به توسعه همکاریها در حوزه بنادر و لجستیک است.
معاون نخستوزیر آذربایجان درباره وضعیت تجارت میان دو کشور افزود: در نیمه اول سال جاری، حجم گردش تجاری بیش از ۳۰۰ میلیون دلار بوده و قراردادها و پیشنویسهای جدید، این رقم را افزایش خواهد داد.
وی به اهمیت همکاری در حوزه حملونقل تاکید کرد و گفت: کشورهای ما در کنار هم کریدور شمال - جنوب را تشکیل میدهند که پیشبینی میشود حجم ترانزیت آن تا سال ۲۰۲۸ به پنج میلیون تن و پس از سال ۲۰۳۰ نیز افزایش یابد.
مصطفییف گفت: هیئت حاضر متشکل از ۲۰ نفر از تمامی حوزهها است و برنامههای سفر شامل بازدید از تبریز و بندرعباس است که نشاندهنده علاقهمندی دو کشور به توسعه همکاری در حوزه بنادر و مناطق مختلف است.
وی افزود: در زمینه کریدور ارس گامهای مهمی برداشته شده است و میتوان به احداث پل آغبند-کلاله اشاره کرد که تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.
مصطفییف ادامه داد: پروژههای دیگری همچون توسعه و تعریض راهها و پایانهها و احداث بارانداز آستارا نیز در دستور کار قرار دارد که با اتمام آنها کاهش ترافیک و افزایش حجم بار و ترانزیت کالا را شاهد خواهیم بود.
معاون نخستوزیر آذربایجان در پایان از برنامهریزی برای نشستهای سهجانبه ایران، آذربایجان و روسیه در باکو خبر داد و گفت: در این نشستها موضوعات حملونقل، انرژی و دیگر حوزهها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
