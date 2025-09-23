به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی صبح امروز (سهشنبه، یکم مهر) به منظور بازدید از محور جلفا - کلاله و پل مرزی کلاله - آغبند، از طریق فرودگاه بینالمللی شهید مدنی تبریز وارد استان آذربایجان شرقی شد.
وزیر راه و شهرسازی، در بدو ورود به استان آذربایجان شرقی و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، با حضور در مدرسه باقرالعلوم تبریز، زنگ مهر را به صدا درآورد.
رسانههای خارجی واقعیتهای موفقیت زنان ایرانی را وارونه نشان میدهند
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل، امام جمعه تبریز و نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور ما در زمینه توجه به بانوان و دختران پیشرفتهای چشمگیری داشته است. همه سران کشور، از حضرت امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری تا رؤسای جمهور و وزرا عنایت خاصی به ارتقای جایگاه زنان و دختران داشتهاند. حضرت امام (ره) تأکید کردند که اگر خانمها نبودند، جنگ به پیروزی نمیرسید.
وی ادامه داد: پساز انقلابی، طی ۴۵ سال اخیر، پیشرفت دختران ما در عرصههای مختلف سیاسی و اقتصادی دهها برابر شده است. امروز بانوان ایرانی در جایگاههای مدیریتی، کارآفرینی و اقتصادی نقشآفرینی میکنند. قبل از انقلاب، حضور زنان در عرصههای اقتصادی بسیار محدود بود، اما امروز بانوانی داریم که کارخانهدار هستند، در حوزه واردات و صادرات فعالیت و مجتمعهای بزرگ اقتصادی را اداره میکنند؛ چنین امکاناتی برای زنان پیش از انقلاب وجود نداشت.
مطهریاصل بیان کرد: با وجود این پیشرفتها، استکبار جهانی با بهرهگیری از رسانههای خود تلاش میکند واقعیت را وارونه جلوه دهد و القا کند که در ایران به دختران و بانوان کملطفی میشود یا آزادی ندارند. متأسفانه برخی افراد ناآگاه در داخل کشور نیز گاهی این سخنان نادرست را تکرار میکنند. در حالی که به گواه آمار، پزشکان زن، متخصصان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها در کشور ما امروز چندین برابر قبل از انقلاب هستند و در تمامی تخصصهای پزشکی، بانوان ایرانی حضوری گسترده دارند.
مطهریاصل افزود: آیا باید سطح معیار آزادی را پایین آورد و معیار آزادی زنان تنها به داشتن یا نداشتن روسری تقلیل یابد؟ آیا زنان و دختران به دیگران، ویژه آقایان اجازه میدهند که آزادی را صرفاً در به نمایش گذاشتن زیباییهای ظاهری خود تعریف شود؟ این نگاه توهین به زنان است. در تبلیغات خارجیها، در بسیاری از کالاهایی که ارزش آنها حتی از یک سنت هم پایینتر است، از عکس یک خانم استفاده میکنند تا بگویند آزادی زن به این معناست که برای تبلیغات آنها پول دربیاورید و برای کمپانیهای آمریکایی و اروپایی کار کنید. آیا واقعاً ارزش زن این است که تنها وسیله درآمدزایی شرکتهای ثروتمند آمریکا و اروپاییها باشد؟
وی بیان کرد: خداوند متعال بلافاصله پس از آفرینش حضرت آدم، برای او همسری برگزید و هیچگاه میان زن و مرد در ارزشهای انسانی تفاوتی قائل نشده است. آیا این ارزش است یا آنکه زن را به ابزاری برای درآمد کمپانیهای غربی تبدیل کنند؟
امام جمعه تبریز تأکید کرد: باید توجه ویژه داشته باشید و به سخنان این جریانها گوش نداد؛ چراکه آنها هرگز سعادت کشور ما را نمیخواهند. امروز در ایران با وجود همه فشارها و تحریمها، شاهد پیشرفتهای چشمگیری هستیم که حتی در مقایسه با کشورهای همجوار قابل مشاهده است.
مطهریاصل با اشاره به وضعیت زنان در برخی کشورهای عربی منطقه گفت: نگاه کنید به کشورهای ثروتمند عربی که اگر نفت نداشته باشند، به خاک مذلت میافتند. آیا در این کشورها به زنانشان احترام واقعی گذاشته میشود؟ ما در ایران نشان دادهایم حتی اگر نفت هم نداشته باشیم، مسیر پیشرفت و توسعه را ادامه میدهیم.
