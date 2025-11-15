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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

دست‌اندرکاران بندری به زودی از محدودیت‌های تأمین اجتماعی معاف می‌شوند

دست‌اندرکاران بندری به زودی از محدودیت‌های تأمین اجتماعی معاف می‌شوند

دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران گفت: تلاش ۱۲ ساله انجمن برای رفع محدودیت ماده ۳۸ تأمین اجتماعی و کاهش هزینه‌های فعالان بندری امروز به ثمر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پل‌مه دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران در پیامی ویدئویی با اشاره به تلاش‌های بیش از ۱۲ ساله انجمن برای رفع محدودیت‌های اعمال ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در فعالیت‌های بندری، اظهار کرد: این تلاش‌های مستمر، که با هدف کاهش هزینه‌های اضافی و رفع تنگناهای تحمیل شده به فعالان بندری و دریایی انجام شد، امروز به ثمر نشسته است.

وی افزود: از طریق همکاری نزدیک شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران و همچنین مساعدت قابل تقدیر مدیران و کارشناسان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خوشبختانه توانستیم نظریه‌ای از سوی معاونت حقوقی دریافت کنیم که بر اساس آن، مفاد اجرایی ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی شامل فعالیت‌های بندری منتهی به صدور صورتحساب نمی‌شود.

دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران تأکید کرد: هرچند این نظریه به صورت مستقل قابلیت اجرایی ندارد، اما گام مثبتی برای استیفای حقوق دست‌اندرکاران لجستیک بندری و دریایی محسوب می‌شود. امیدواریم با جلب توجه مدیران سازمان تأمین اجتماعی، این نظریه در آینده نزدیک به بخشنامه اجرایی تبدیل و به زیرمجموعه‌های مرتبط ابلاغ شود.

کد مطلب 6656496
زهره آقاجانی

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