به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان سلامی کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی قدرتمند در نیمه شمالی کشور گفت: بارش‌های شدید و گسترده‌ای در بخش‌های شمالی و شمال‌غربی ایران در حال وقوع است و استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی هم‌اکنون شاهد بارش‌های قابل توجه هستند.

وی افزود: هشدار نارنجی هواشناسی برای امروز در شهرهای شمالی آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و بخش‌هایی از استان مازندران معتبر است و احتمال روان‌آب، بالا آمدن آب رودخانه‌ها و وقوع سیلاب وجود دارد. از شهروندان و مسافران تقاضا داریم به هیچ عنوان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها اقامت نکنند و موارد ایمنی را جدی بگیرند.

سلامی ادامه داد: دریای خزر نیز طی این مدت مواج و متلاطم خواهد بود و هشدار نارنجی دریایی صادر شده است. مسافران و ساکنان مناطق ساحلی باید از شنا کردن و انجام هرگونه فعالیت دریایی تا چند روز آینده خودداری کنند.

وی تصریح کرد: بارش‌ها فردا نیز به‌صورت گسترده در مناطق شمالی کشور ادامه دارد و سطح هشدار نارنجی برای روز دوشنبه هم برقرار خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی‌ها این بارش‌ها تا روز سه‌شنبه در نوار شمالی کشور تداوم می‌یابد و کاهش محسوس دما را به همراه دارد.

کارشناس سازمان هواشناسی بیان کرد: در جنوب شرق ایران طی چند روز آینده به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد در استان‌های سیستان و بلوچستان، بخش‌هایی از هرمزگان و جنوب کرمان پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کاهش دما در مناطق شمالی و شمال‌غرب کشور به حدی است که احتمال بارش برف در ارتفاعات شمال‌غرب وجود دارد. همچنین در شرق کشور وزش بادهای شدید می‌تواند موجب خیزش گرد و خاک شود و در مناطق مرکزی، غربی و جنوب‌غربی نیز بادهای شدید و گرد و غبار دور از انتظار نیست.

سلامی در پایان گفت: در دامنه‌های البرز و استان تهران نیز وزش باد گاهی با گرد و خاک همراه خواهد بود. خلیج فارس و دریای خزر همچنان مواج است و تمام فعالیت‌های دریایی باید با محدودیت یا توقف کامل انجام شود.