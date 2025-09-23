علیرضا سیاهپور، معاون ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت پیشرفت پروژه پل مرزی کلاله - آغبند گفت: این پروژه حدود سه سال پیش به عنوان طرح مشترک ایران و جمهوری آذربایجان در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: بر همین اساس، محور مرزی کلاله به سمت جلفا با هدف تقویت اتصال آذربایجان به نخجوان به طول ۱۰۷ کیلومتر به عنوان جاده اصلی درجه یک طراحی شد و از دو سال پیش با امضای تفاهمنامهای به ارزش چهار هزار میلیارد تومان میان وزارت راه و شهرسازی و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) وارد فاز اجرایی شد. این محور به همراه پل مرزی و پایانه مشترک تعریف شده و عملیات اجرایی آن با همکاری طرف آذربایجانی ادامه دارد.
سیاهپور افزود: طبق برنامه، پیمانکار منتخب طرف آذربایجانی باید ساخت پل را تا پایان سال میلادی به اتمام برساند. این پل از سمت مرز آذربایجان تکمیل شده و بخش ایرانی آن نیز به زودی به پایان میرسد. طول این پل ۱۷۴ متر شامل ۱۱ دهنه ۳۴ متری و عرض آن ۲۷.۶ متر است که چهار خط عبور رفت، دو خط برگشت و دو پیادهرو به عرض ۲.۵ متر برای آن در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به روند احداث پایانه مرزی تصریح کرد: پایانه در دو فاز طراحی شده و هماکنون عملیات خاکریزی، خاکبرداری و آمادهسازی محوطه در حال انجام است تا پس از تکمیل، سازههای اصلی احداث و بهرهبرداری آغاز شود.
معاون ساخت و توسعه راهها با اشاره به افزایش سرعت تأمین مالی پروژه بیان کرد: محور ۱۰۷ کیلومتری کلاله - آغبند شامل ۱۷ تونل به طول مجموع ۷.۵ کیلومتر است که طبق برنامهریزی طی سه سال به بهرهبرداری میرسد. با دستور ویژه ریاستجمهوری و پیگیری شورای عالی امنیت ملی، تأمین منابع مالی از ابتدای امسال شتاب گرفته و در صورت تزریق دو تا چهار هزار میلیارد تومان منابع پیشبینیشده، امید است کل مسیر تا شهریور سال آینده با حداکثر دو ماه تأخیر به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: بر مبنای برنامه زمانبندی، حدود ۵۰ کیلومتر از مسیر تا پایان امسال آماده بهرهبرداری میشود و دو تونل اصلی نیز در همین بازه تکمیل خواهد شد. هرچند ممکن است یکی از تونلها با دو تا سه ماه تأخیر آماده شود، اما سایر قطعات محور طبق برنامه یا با حداکثر دو ماه تأخیر به پایان میرسد.
سیاهپور گفت: برای تسریع عملیات نیز در صورت نیاز از ظرفیت شرکتهای زیرمجموعه قرارگاه خاتمالانبیاء استفاده خواهد شد. در حال حاضر حدود ۳۰۰ دستگاه ماشینآلات سنگین، نیمهسنگین و سبک در مسیر مستقر هستند و سه کارگاه فعال همراه با کارخانه آسفالت به صورت شبانهروزی فعالیت میکنند تا پروژه طبق زمانبندی تعیینشده پیش برود.
وی تأکید کرد: اجرای محور مرزی کلاله - آغبند شرایط بهتری برای افزایش ترانزیت میان ایران و آذربایجان فراهم میکند و مسیر فعلی تردد میان دو کشور طولانیتر از مسیر جدید است، در حالی که محور کلاله بخشی از کریدورهای بینالمللی اوراسیا به شمار میرود و قابلیت اتصال به شرق دریای خزر و مسیرهای اروپایی را دارد.
معاون ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در پایان خاطرنشان کرد: این کریدور از شرق دریای خزر به باکو، سپس به مرز کلاله و از آنجا به جلفا متصل میشود و امکان ادامه مسیر به نخجوان، شمال کشور، مرز بازرگان و مرز رازی برای دسترسی به ترکیه و اروپا را فراهم خواهد کرد.
