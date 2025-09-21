صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی ایران گفت: امروز (یکشنبه، ۳۰ شهریور) در استان‌های گیلان، مازندران، اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان شرقی و نیمه شمالی آذربایجان غربی بارش شدید باران همراه با رعد و برق و احتمال رخداد تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ارتفاعات رشته‌کوه البرز نیز رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

ضیائیان ادامه داد: فردا (دوشنبه، ۳۱ شهریور) در شمال غرب کشور و استان‌های گیلان و مازندران بارش باران ادامه دارد. همچنین در ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های زنجان، قزوین، البرز و تهران وزش باد و رگبار پراکنده، گاهی همراه با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان تصریح کرد: روز سه‌شنبه (یکم مهر) در شرق اردبیل، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز و چهارشنبه (۲ مهر) علاوه بر مناطق فوق در نیمه شمالی سمنان، استان گلستان و خراسان شمالی نیز در بعضی ساعات رگبار پراکنده باران، رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به تداوم شرایط ناپایدار در جنوب کشور افزود: طی پنج روز آینده احتمال وقوع رگبار، رعد و برق و تندباد لحظه‌ای در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان وجود دارد. از روز شنبه نیز در نوار شمالی کشور و دامنه‌های جنوبی البرز کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی خاطرنشان کرد: بر همین اساس امروز (یکشنبه) در نیمه غربی کشور، دامنه‌های جنوبی البرز، مناطق مرکزی، شمال شرق و شرق کشور و طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در جنوب غرب، مناطق مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز، شمال شرق و شرق کشور وزش باد شدید و در مناطق مستعد پدیده گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل است.

ضیائیان در پایان با اشاره به وضعیت هوای پایتخت اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۳۰ شهریور) صاف تا کمی ابری همراه با افزایش باد در بعضی ساعت‌ها پیش‌بینی می‌شود. وی افزود: حداقل دمای تهران امروز ۲۱ درجه و حداکثر دما ۳۰ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.