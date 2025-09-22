کاظمی: هزار کلاس درس کانکسی حذف شدند؛ توزیع ۲ همت تجهیزات آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر؛ علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید گفت: آغاز سال تحصیلی یکی از سخت‌ترین پروژه‌های اجرایی در کشور است. فرآیند بازگشایی مدرسه از ۱۵ مهر سال گذشته آغاز شده است. ۲۱ محور در ۸ راهبرد پیگیری شده است که یکی از آنها چاپ کتاب درسی است. برای سال تحصیلی جاری، ۱۶۰ میلیون جلد کتاب آماده شده و تاکنون بیش از ۱۵۸ میلیون جلد کتاب توزیع شده است.

وی با اشاره به لزوم تأمین فضا و تجهیزات آموزشی گفت: یکی از افتخارات دولت این است که آموزش و پرورش را اولویت خود قرار داده است. وقت زیادی توسط دولت برای توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت صرف شده است و مناطقی که میانگین سرانه فضای آموزشی آن‌ها زیر میانگین کشوری است مورد توجه جدی قرار گرفت.

کاظمی با اشاره به کمک بنیاد مستضعفان برای حذف مدارس سنگی گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هم برای حذف هزار کلاس درس کانکسی با حداقل ۱۰ دانش آموز و تبدیل به کلاس درس پای کار آمد و ۲۴۰۰ مدرسه هم توسط رئیس جمهور رسماً افتتاح می‌شود؛ در حوزه تجهیزات هم اقدامات بسیار خوبی صورت گرفت. تا ابزار و تجهیزات فناور محور برای همه دانش آموزان در دسترس باشد.

وی با اشاره به اینکه ابزارهای فناورانه به صورت روزانه تغییر می‌کند گفت: بسیاری از مدارس به فناوری‌های مدرن اولیه مجهز هستند؛ برای هر یک از دوره‌های آموزشی مثل متوسطه اول یا متوسطه دوم بسته‌های مناسب در نظر گرفته شده است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: هفته گذشته کاروان تجهیزات آموزشی برای سراسر کشور توزیع شد و این تجهیزات آموزشی به مبلغ ۲,۲۰۰ میلیارد تومان برای مدارس هدف و مناطق کمتر برخوردار عرضه شد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گاه کلاس بدون معلم نداشتیم گفت: البته همواره با کمبود معلم مواجه بودیم اما هیچ کلاسی بدون معلم نماند. هر سال حدود ۶۰ هزار معلم بازنشسته می‌شوند که ۲۰ هزار معلم از آموزش و پرورش می‌روند و ۴۰ هزار معلم به خدمت ادامه می‌دهند.

کاظمی با اشاره به جذب معلم گفت: ۲۵ هزار معلم از دانشگاه فرهنگیان جذب شده و ۱۵ هزار معلم حق‌التدریس هم به نظام تعلیم و تربیت اضافه شدند. امروز هم نتایج آزمون استخدامی اعلام شد تا حدود ۲۸ هزار معلم وارد نظام تعلیم و تربیت شود.