بهترین های فوتبال جهان معرفی شدند/ عثمان دمبله توپ طلا را برد

به گزارش خبرنگار مهر، پاریس فرانسه شامگاه دوشنبه فوتبالی را با حضور برترین‌های این رشته در سال جاری پشت سر گذاشت.

رقابت برای تصاحب توپ طلا باعث شد تا ستاره‌های دیروز و امروز مستطیل سبز روی فرش قرمز راه بروند و عکس‌های یادگاری خود را یکی پس از دیگری بگیرند.

مجری برنامه برترین بازیکن سال جهان، رود گولیت بازیکن نامدار پیشین تیم ملی هلند و سرمربی سابق این تیم بود.

لیست ۱۰ بازیکن برتر انتخاب شده از سوی کارشناسان فوتبال بطور محرمانه مورد رأی گیری قرار گرفت اما پیش بینی‌ها نشان از رقابت تنگاتنگ کیلیان امباپه و عثمان دمبله ستاره‌های تیم ملی فرانسه و باشگاه پاری سن ژرمن با لامین یامال بازیکن جوان اسپانیولی بارسلونا داشت.

برنده توپ طلا از بین ۱۸۰ روزنامه‌نگار مورد تأیید فیفا انتخاب می‌شود. هر نفر صاحب رأی به پنج بازیکن امتیاز می‌دهد که طبق برآیند، شش امتیاز برای نفر اول، چهار امتیاز برای نفر دوم، دو امتیاز برای نفر سوم، دو امتیاز برای نفر چهارم و یک امتیاز برای نفر پنجم. جمع این آرا در نهایت سرنوشت توپ طلا را رقم زد.

عثمان دمبله با کسب بیشترین آرا، توپ طلای سال ۲۰۲۵ را برای خود کرد. لامین یامال نیز دوم شد.

علاوه بر انتخاب بهترین بازیکن سال ۲۰۲۵ در دنیا، جایزه یاشین برای بهترین دروازه‌بان، جایزه کوپا برای بهترین بازیکن زیر ۲۱ سال و جایزه گرد مولر برای بهترین گلزن سال نیز اهدا می‌شود.

همچنین امسال در بخش زنان نیز جوایز اهدا شد.

برندگان جایزه بهترین‌های فوتبال به شرح زیر است:

* جایزه کوپا (بهترین بازیکن زیر ۲۱ سال جهان): لامین یامال

ویکی لوپز نیز به عنوان برترین بازیکن زیر ۲۱ سال زنان جهان شد.

* جایزه یوهان کرایوف (بهترین مربی دنیا): لوئیز انریکه سرمربی پاری سن ژرمن.

* سارینا ویگمن نیز بهترین مربی زنان جهان در سال ۲۰۲۵ شد.

* جایزه یاشین: لوئیجی دوناروما گلر ایتالیایی پاری سن ژرمن بهترین دروازه بان شد.

* همچنین هانا همپتون نیز نخستین جایزه یاشین زنان جهان را دریافت کرد.

* جایزه گرد مولر (بهترین گل): ویکتور گیوکرش جایزه بهترین گل فوتبال مردان را از آن خود کرد. همچنین آوا پاجور بازیکن بارسا نیز جایزه این بخش را در زنان گرفت.

* بهترین تیم: پاری سن ژرمن فرانسه قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا شد که ناصر الخلیفی مالک این باشگاه جایزه را گرفت.

* مؤسسه «خیریه شانا» (مربوط به دختر فقید لوئیس انریکه که در سن ۹ سالگی درگذشت) به عنوان برنده جایزه «سوکراتس» ۲۰۲۵ (اقدامات جوانمردانه سال) انتخاب شد. این مؤسسه توسط لوئیس انریکه برای امور اجتماعی تأسیس شده است.

* آیتانا بونماتی جایزه برترین بازیکن زن جهان را با ۲۷ سال سن و درخشش در پیراهن بارسلونا برای خود کرد. او برای سومین سال متوالی این جایزه را گرفت.