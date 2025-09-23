تبریک ستاره بارسا به عثمان دمبله پس از تصاحب توپ طلای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، لامین یامال که برای دومین سال متوالی جایزه کوپا (بهترین بازیکن زیر ۲۱ سال) جهان را برای خود کرد به عنوان یکی از دو نامزد نهایی بهترین بازیکن دنیا در سال ۲۰۲۵ پستی را در اینستاگرام منتشر کرد.

او در خصوص جایزه توپ طلای دنیا در سال ۲۰۲۵ نوشت: «برنامه خدا بی‌نقص است، تو باید بالا بروی تا به اوج برسی. برای دومین جایزه کوپا خوشحال هستم و به عثمان دمبله برای کسب جایزه و فصل خوبی که داشت تبریک می‌گویم.»

شایان ذکر است مراسم اهدای جایزه ارزشمند توپ طلای ۲۰۲۵ شب گذشته در پاریس و به میزبانی مجله فرانس فوتبال برگزار شد که عثمان دمبله موفق شد پس از فصل درخشان با پاری سن ژرمن، جایزه را از آن خود کند و نامش را در تاریخ فوتبال به ثبت برساند.

یامال که فصل گذشته عملکرد درخشانی در ترکیب بارسلونا داشت و موفق شده بود به این تیم برای کسب عنوان قهرمانی در رقابت‌های لالیگا و همچنین جام حذفی فوتبال اسپانیا کمک کند و یکی از مدعیان اصلی کسب این عنوان به حساب می‌آمد هم در جایگاه دوم قرار گرفت.