به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال پاری سن ژرمن و فلامینگو از ساعت ۲۰:۳۰ شامگاه چهارشنبه در فینال جام بین قارهای در شهر دوحه برگزار شد.
تلاش دو تیم در پایان وقتهای قانونی و اضافی با تساوی یک - یک همراه بود تا ضربات پنالتی تکلیف تیم برنده را مشخص کند.
درخشش خیره کننده سافونوف دروازهبان پاریسیها باعث برتری آنها در ضربات پنالتی شد تا این تیم در سال ۲۰۲۵ به ششمین قهرمانی خود در طول یک فصل برسد.
پیش از پاری سن ژرمن، بارسلونا در سال ۲۰۰۹ و بایرن مونیخ در سال ۲۰۲۰ موفق به کسب ۶ گانه در فوتبال باشگاهی دنیا شده بودند.
