عربستان: تنها راه صلح پایدار، تشکیل کشور مستقل فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، فیصل بن فرحان آل سعودی، وزیر امور خارجه عربستان که به نمایندگی از «محمد بن سلمان» ولیعهد این کشور ریاست نشست افتتاحیه کنفرانس بین‌المللی حل مسأله فلسطین و اجرای راه‌حل دو دولتی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک را به همراه فرانسه بر عهده داشتند، تأکید کرد: تنها راه دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در منطقه، تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی است.

بن فرحان در سخنرانی خود ضمن انتقال سلام و آرزوی موفقیت پادشاه و ولیعهد عربستان، از تلاش‌های رئیس‌جمهور فرانسه، دبیرکل سازمان ملل و رئیس مجمع عمومی در برگزاری این نشست قدردانی کرد.

وی با اشاره به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری و تعرض‌های مکرر به قدس، تأکید کرد که تجاوز اخیر اسرائیل به قطر نشانگر تداوم رویکرد خصمانه این رژیم است که امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند.

وزیر امور خارجه عربستان همچنین از موضع تاریخی رئیس‌جمهوری فرانسه در به‌رسمیت شناختن فلسطین و حمایت ۱۴۲ کشور از «اعلامیه نیویورک» استقبال کرد و آن را نشانه اراده جامعه جهانی برای احقاق حقوق ملت فلسطین دانست.

بن فرحان با بیان اینکه ریاض مصمم به ادامه همکاری با فرانسه و دیگر کشورها برای پیگیری نتایج این کنفرانس است، بر لزوم پایان جنگ در غزه، توقف اقدامات یکجانبه اسرائیل و تشکیل کشور فلسطین مستقل در مرزهای ۱۹۶۷ به مرکزیت قدس شرقی تأکید کرد.

وی همچنین از همه کشورها خواست با به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین به تلاش‌ها برای اجرای راه‌حل دو دولتی و تحقق صلح پایدار در منطقه کمک کنند.