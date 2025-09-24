تحرکات مخفی آمریکا برای انتقال سرکردگان داعش از سوریه به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، قطری السمرمد کارشناس امور امنیتی تاکید کرد که نقشه ائتلاف آمریکا برای انتقال سرکردگان داعش از سوریه به عراق از طریق اردوگاه الهول پیامدهای خطرناکی دارد.

وی افزود: نمایندگان ائتلاف آمریکا به صورت محرمانه از اردوگاه الهول بازدید کرده‌اند. این در حالی است که گزارشاتی در خصوص وجود یک نقشه برای آزادی بخشی از سرکردگان داعش و انتقال هوایی آنها به مناطق بیابانی غرب الانبار وجود دارد.

السمرمد تصریح کرد: این اقدام با هدف زمینه سازی برای حرکت آنها به سمت استان‌های مورد هدف و از بین بردن ثبات عراق صورت می‌گیرد. عناصر وابسته به جولانی نیز برای اجرای این نقشه همکاری می‌کنند.