  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

تحرکات مخفی آمریکا برای انتقال سرکردگان داعش از سوریه به عراق

تحرکات مخفی آمریکا برای انتقال سرکردگان داعش از سوریه به عراق

یک کارشناس امور امنیتی نسبت به نقشه آمریکا برای انتقال سرکردگان داعش از سوریه به عراق هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، قطری السمرمد کارشناس امور امنیتی تاکید کرد که نقشه ائتلاف آمریکا برای انتقال سرکردگان داعش از سوریه به عراق از طریق اردوگاه الهول پیامدهای خطرناکی دارد.

وی افزود: نمایندگان ائتلاف آمریکا به صورت محرمانه از اردوگاه الهول بازدید کرده‌اند. این در حالی است که گزارشاتی در خصوص وجود یک نقشه برای آزادی بخشی از سرکردگان داعش و انتقال هوایی آنها به مناطق بیابانی غرب الانبار وجود دارد.

السمرمد تصریح کرد: این اقدام با هدف زمینه سازی برای حرکت آنها به سمت استان‌های مورد هدف و از بین بردن ثبات عراق صورت می‌گیرد. عناصر وابسته به جولانی نیز برای اجرای این نقشه همکاری می‌کنند.

کد خبر 6600177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها