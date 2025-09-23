حجت الاسلام قائمی: بانوان طلبه در تمدن نوین اسلامی نقش آفرین باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد قائمی پیش از ظهر سه‌شنبه در آئین آغاز سال تحصیلی جدید مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (س) ساری اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین وظایف حوزه، تربیت طلابی کارآمد است تا بتوانند در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرینی کنند و زمینه‌ساز تحقق تمدن نوین اسلامی باشند.

وی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب افزود: طلاب باید علاوه بر تهذیب نفس و تحصیل علم، کارآمدی خود را در بستر اجتماعی نشان دهند. این مأموریت تنها در فراگیری معارف دینی خلاصه نمی‌شود، بلکه شامل تبلیغ، فرهنگ‌سازی و ایفای مسئولیت‌های گوناگون در جامعه است؛ جایی که نقش بانوان طلبه بیش از پیش برجسته خواهد بود.

قائمی ادامه داد: همه فعالیت‌ها و تلاش‌های طلاب باید در سه سطح هویت فردی، اجتماعی و انقلابی تعریف شود تا بتوانیم به‌طور واقعی به سمت تحقق تمدن نوین اسلامی حرکت کنیم. ایشان تأکید کرد: بانوان طلبه می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ویژه خود، به‌ویژه روحیه مادری و عاطفی، سهم بزرگی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ایفا کنند.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران همچنین نگاه تمدنی اسلام به زن را مورد توجه قرار داد و گفت: اسلام برای زن جایگاهی والا قائل است، اما تمدن غرب با تقلیل این نگاه به بعد جنسی، دچار انحطاط شد؛ دشمنان نیز امروز با همان رویکرد در تلاش برای ضربه زدن به جامعه اسلامی هستند.

وی در پایان تصریح کرد: موفقیت حوزه در گرو تلاش طلاب، اساتید و کادر علمی در جهت تحقق سه مطالبه رهبر انقلاب است؛ یعنی پرورش طلبه کارآمد، ایفای نقش اجتماعی و حرکت در مسیر تمدن نوین اسلامی.