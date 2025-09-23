به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۱ ریشتر در ساعت ۱۳:۱۸:۵۴ روز سهشنبه اول مهر ۱۴۰۴ حوالی سردشت در استان خوزستان را لرزاند. این زمینلرزه در موقعیت جغرافیایی با طول ۵۰.۳۶ و عرض ۳۰.۳۱ درجه و در عمق ۱۲ کیلومتری زمین ثبت شده است.
کانون این زمین لرزه در ۱۳ کیلومتری سردشت (خوزستان)، ۳۳ کیلومتری بهبهان (خوزستان) و ۳۴ کیلومتری بندر دیلم (استان بوشهر) گزارش شدهاست.
همچنین این زمینلرزه در فاصله ۱۲۴ کیلومتری از یاسوج و ۱۵۹ کیلومتری از بوشهر، بهعنوان نزدیکترین مراکز استان، رخ داده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات انسانی منتشر نشده است.
