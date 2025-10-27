به گزارش خبرگزاری مهر، «لاله کبود» به کارگردانی و تهیه کنندگی مهرشاد کارخانی به بخش مسابقه پنجمین جشنواره بین‌المللی The Egyptian American Film Festival نیویورک راه پیدا کرد.

پخش بین‌المللی این فیلم که پیش‌تر در جشنواره های متعددی حاضر بوده است، توسط کمپانی بحرفیلم به مدیریت مریم بحرالعلومی صورت می‌گیرد.

این جشنواره از ۳۱ اکتبر تا دوم نوامبر (۹ تا ۱۱ آبان) در Leon M Goldstain performing art center به ریاست علی بدرخان سینماگر مصری برگزار می‌شود.

«لاله کبود» در اولین رقابت جهانی جایزه اول جشنواره اکسپوژر امارات را به‌دست آورده بود و همچنین در جشنواره های مختلفی در ایتالیا، هندوستان و انگلیس حضور داشته و تجلیل شده است.