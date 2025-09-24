فروهر معدنی مدیرکل آفرینشهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای هفته ملی کودک گفت: هفته ملی کودک با هدف همگرایی و همافزایی فعالیتهای تمامی دستگاههای دولتی و نهادهای مردمی فعال در زمینه حمایت از کودکان، فرهنگسازی و ارتقای آگاهی و دانش جامعه و مسئولان، مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه کودک نسبت به حقوق و نیازهای کودکان بهویژه کودکان با نیازهای ویژه با تاکید به سند ملی حقوق کودک و نوجوان، توجه به ویژگیها و حقوق کودکان بهعنوان بایستههای سیاستگذاران، قانونگذاری و مقررهگذاری، دسترسی برابر و عادلانه کودکان به امکانات و فرصتهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی توجه به تولید محتوای چند رسانهای فرهنگی و آموزش مناسب و با کیفیت برای کودکان، تأکید بر ایجاد گفتمان چرخشهای تحول آفرین در عرصه تعلیم و تربیت کودک، توجه به وضعیت و جایگاه کودکان در عرصه بینالملل از ۱۵ تا ۲۱ مهر برگزار میشود.
وی افزود: با توجه به شهادت کودکان در جنگ ۱۲ روزه، هفته ملی کودک رنگ و بوی خاصی دارد و سرفصلهای ویژهای را به همین منظور طراحی کردهایم.
گسترش دامنه همکاری و همافزایی دستگاهها در هفته ملی کودک
مدیرکل آفرینشهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به گسترش دامنه همکاری و همافزایی دستگاهها در هفته ملی کودک گفت: امسال دامنه حضور دستگاهها را گستردهتر کردهایم؛ از وزارتخانهها و سازمانهای بالادستی مانند آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، صداوسیما، معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت زنان و خانواده، سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان تبلیغات (در دو بخش بنیاد ملی نوجوانان و فضای کلان)، سازمان بسیج دانشآموزی، حوزه هنری و دانشگاه فرهنگیان. همچنین از دستگاه قضائی و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز دعوت کردهایم. در حوزه علم و فناوری هم نقش پررنگتری دیدهایم. سازمان پست جمهوری اسلامی ایران نیز دعوت شده است.
وی ادامه داد: جشن نوخوانها با تأکید بر اسناد بالا دستی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با هدف تقویت انگیزه برای مطالعه و سواد خواندن، روخوانی صحیح، ایجاد تعامل سازنده و اثر بخش بین مدرسه و کانون و با استفاده از ظرفیتهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای دانش آموزان پایه اول و دوم برگزار میشود.
کودکان، حال خوش زندگی؛ شعار هفته ملی کودک است
معدنی گفت: سند ملی حقوق کودکان به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و سال ۱۴۰۰ به دستور آیتالله ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری شهید ابلاغ شد، همه ابعاد حقوقی کودک و نوجوان در این سند دیده شده اما آنچنان که باید در جامعه روی آن کار نشده و در هفته کودک امسال نسبت به گفتمانسازی آن، برجستهتر تأکید شده است.
وی با اشاره به شعار هفته ملی کتاب امسال گفت: با توجه به موضوع غزه و جنگ ۱۲ روزه یک شعار واحد در حوزه کودک و نوجوان طراحی شده که در آن همه کودکان جهان اسلام به خصوص کودکان ایران و غزه دیده شده و در آن به اینکه کودکان سرمایههای اجتماعی و آیندهساز کشور هستند، تاکید شده است و حال خوش کودکان مستقیما با کیفیت زندگی جامعه پیوند دارد. شعار امسال با تأکید بر کودکان ایران و غزه با عنوان «کودکان، حال خوش زندگی» است.
مدیرکل آفرینشهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: در هفته ملی کودک به منظور یاد و نام شهدای کودک به خصوص شهدای جنگ ۱۲ روزه برنامههایی داریم که رونمایی از تمبر شهدای کودک در جنگ ۱۲ روزه یکی از این برنامهها به شمار میرود.
وی افزود: پویش «جهان، کودکان را ببین» با هدف افزایش آگاهی نسبت به حقوق کودکان و کنوانسیون حقوق کودک و شرایط کودکان غزه و فلسطین و همچنین کودکان مظلوم ایران در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی در هفته ملی کودک برگزار میشود.
معدنی گفت: به مناسبت هفته ملی کتاب، فراخوان بچههای مقاومت با هدف ترویج فرهنگ پایداری و مقاومت و به تصویر کشیدن نقش خانواده در ترویج اندیشه پایداری و جلوههای معنوی و اجتماعی مقاومت با تأکید ویژه به شهدای کودک جنگ اخیر عضو کانون (آیما و هیدا زینلی) منتشر کردهایم.
وی ادامه داد: اجرای برنامه تماشاخانه سیار کانون استان تهران در مدرسه شهید رحمانی واقع در شهرک شهید چمران از دیگر برنامههایی است که در هفته ملی کودک برگزار میشود. در جنگ اخیر ۶ شهید کودک این مدرسه به درجه رفیع شهادت نائل شدهاند.
خدمات ویژهای در هفته ملی کودک به کودکان و نوجوانان ارائه میشود
مدیرکل آفرینشهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: انجام خدمات با تخفیفهای ویژه و یا رایگان در طول هفته ملی کودک (مانند عضویت رایگان مراکز فرهنگی کانون، بازدید رایگان از موزهها، خدمات رایگان بهداشتی و درمانی و…)، برگزاری جلساتِ دیدار و هماندیشی کودکان با هنرمندان، نویسندگان و مسئولان اجتماعی، فرهنگی و سیاسیِ استان، اجرای برنامه با بهرهگیری از ظرفیتها و امکانات سازمانی برای کودکانِ حاشیهنشین، روستایی، عشایری و کودکان ساکن در مناطق کمبرخوردار و اهدای کتاب، اسباببازی، سرگرمی، اجرای برنامه در بیمارستانها، مراکز حمایت از کودکان بیسرپرست و کودکان آسیبدیده اجتماعی بهزیستی، مراکز فرهنگی شهرداری، آتشنشانی، هلالاحمر، اورژانس، تجلیل از فرزندان شهدای مدافع حرم و شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه از برنامههای هفته ملی کودک به شمار میرود.
وی افزود: از دیگر برنامههای هفته ملی کودک میتوان به بازدید از مکانهایی مانند موزهها، آثار تاریخی، ملی و…، صداوسیما و خبرگزاریها و رسانهها و و مراکز دیدنی و تفریحی و طبیعی، اجرای تئاتر و نمایشهای ویژه کودکان در مراکز معین و برخی از محیطهای شهری، برگزاری برنامههای امداد فرهنگی با محوریت حلقههای میانی و خانوادهها، برگزاری برنامه از سوی مراکز سیار و برپایی کارگاههای فرهنگی هنری، برگزاری نشستهای تخصصی و علمی ترویجی با موضوعات مرتبط با کودکان اشاره کرد.
معدنی گفت: به منظور ایجاد سهولت در طراحی و پیشبینی برنامههای هفته ملی کودک و ارائه توانمندی سازمانها، سه سطح ویژه کودکان، ویژه مربیان، معلمان، اولیای تربیتی و والدین و ویژه فعالان حوزه کودک و رسانه در نظر گرفته شده است. توجه به آموزههای دین مبین اسلام در حوزه کودک، توجه به آداب، رسوم و سنن بومی و محلی استان و تأکید بر گفتمان سازی جایگاه سند ملی حقوق کودک و نوجوان در اجرای مراسم و آئینها بسیار حائز اهمیت است.
نظر شما