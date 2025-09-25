به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پسندیده در مجمع انتخابات ریاست هیئت ورزش روستایی عشایری و بازیهای بومی و محلی استان زنجان با اشاره به برنامههای گسترده این فدراسیون به مناسبت فرا رسیدن روز ملی روستا (۱۵ مهر)، از برگزاری جشنوارههای منطقهای و برنامههای ویژه در سراسر کشور خبر داد.
وی تاکید کرد این برنامهها با همکاری معاونت مناطق روستایی ریاست جمهوری و با هدف توسعه ورزش در مناطق روستایی و عشایری برگزار میشود. پسندیده در نشست مجمع انتخابات ریاست هیئت ورزش روستایی و عشایری استان زنجان افزود: توسعه ورزش در روستاها و ارتقا سطح قهرمانی کشور از اهداف اصلی ما در این برنامهها است. همچنین جام پرچم که در سطح ملی برگزار میشود، اهمیت ویژهای برای ما دارد و در کنار آن المپیاد استعدادهای برتر کشور نیز برگزار خواهد شد.
رئیس فدراسیون با اشاره به میزبانی استان زنجان در دو رشته بسکتبال و سنگنوردی در المپیاد استعدادهای برتر گفت: برگزاری چنین المپیادهایی به ارتقا ورزش قهرمانی در کشور کمک شایانی میکند و فرصت خوبی برای شناسایی و پرورش استعدادهای برتر در روستاها و عشایر است.
وی ضمن تأکید بر نقش مهم همکاری و همدلی در حوزه ورزش، اظهار داشت: ورزشکاران و مجریان این عرصه در طول فعالیتهای خود زحمت بسیاری کشیدهاند و همواره اخلاق و احترام را در تمامی مناصب و جلسات رعایت کردهاند. حتی در رقابتهای ملی و بینالمللی، فضای رفاقت و دوستی بین ورزشکاران حفظ میشود و اخلاق ورزشی یکی از اصول اصلی ماست.
پسندیده همچنین درباره وضعیت هیئت ورزش روستایی استان زنجان گفت: متأسفانه تاکنون تعیین و تکلیف این هیئت انجام نشده و این موضوع در مجمع انتخاباتی اخیر استان، که دو بار رأیگیری برگزار شد، باعث ایجاد چالشهایی شده است. این وضعیت برای ورزش روستایی استان مطلوب نیست و ما به همین دلیل فرصتی مجدد به استان زنجان دادهایم تا هر چه سریعتر رئیس هیئت خود را بدون حاشیه تعیین کند.
وی افزود: انتخابهای صحیح، شفاف و مبتنی بر تخصص میتواند به توسعه ورزش کمک شایانی کند و بارتاب مجامع انتخاباتی پرحاشیه چندان در جامعه ورزشی مناسب نیست. استان زنجان پتانسیل بالایی در حوزه ورزش روستایی و عشایری دارد و باید از فرصتهای موجود به بهترین شکل استفاده شود تا از بروز نتایج نامطلوب جلوگیری شود.
رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی ابراز امیدواری کرد با برگزاری جشنوارهها و برنامههای روز ملی روستا، گام مهمی در جهت توسعه ورزش در مناطق روستایی برداشته شود و این حوزه بیش از پیش رشد و شکوفایی یابد.
