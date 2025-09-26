  1. استانها
  2. قم
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

اهدای عضو جوان قمی مرگ مغزی به بیماران نیازمند حیات دوباره بخشید

اهدای عضو جوان قمی مرگ مغزی به بیماران نیازمند حیات دوباره بخشید

قم- با رضایت خانواده ایثارگر یک جوان قمی که بر اثر سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای بدن او به چند بیمار نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله صمدی کارشناس مسئول واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قم، اعلام کرد: محمد یاسین وهابی، جوان قمی که بر اثر سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود، پس از طی مراحل تخصصی و تأیید تیم‌های پزشکی، به بیماران چشم‌انتظار عضو حیات دوباره بخشید.

وی با اشاره به روند درمان این بیمار اظهار داشت: این جوان پس از خونریزی شدید مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های قم بستری بود و علیرغم تلاش‌های فراوان کادر درمان، وضعیت او به مرگ مغزی منجر شد و پس از آن، با رضایت خانواده، مقدمات لازم برای اهدای عضو فراهم شد.

صمدی ضمن تقدیر از این اقدام خداپسندانه افزود: تصمیم بزرگ و شجاعانه خانواده داغدار موجب شد چندین بیمار نیازمند از نعمت زندگی دوباره بهره‌مند شوند که بدون تردید، این انتخاب آگاهانه و ارزشمند ذخیره‌ای معنوی برای روح آن مرحوم خواهد بود و اجر و صبر الهی نصیب خانواده ایشان خواهد شد.

کارشناس مسئول واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قم خاطرنشان کرد: اهدای عضو سنتی حسنه و اقدامی انسان‌دوستانه است که علاوه بر نجات جان بیماران، فرهنگ ایثار و گذشت را در جامعه گسترش می‌دهد.

وی با اشاره به عملکرد استان در این زمینه اظهار کرد: این اقدام چهارمین مورد اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در قم طی سال جاری است که با همکاری تیم‌های پزشکی و همراهی خانواده‌های نوع‌دوست به سرانجام رسیده است.

کد خبر 6602556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها