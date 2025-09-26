اهدای عضو جوان قمی مرگ مغزی به بیماران نیازمند حیات دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، ولیالله صمدی کارشناس مسئول واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قم، اعلام کرد: محمد یاسین وهابی، جوان قمی که بر اثر سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود، پس از طی مراحل تخصصی و تأیید تیمهای پزشکی، به بیماران چشمانتظار عضو حیات دوباره بخشید.
وی با اشاره به روند درمان این بیمار اظهار داشت: این جوان پس از خونریزی شدید مغزی در بخش مراقبتهای ویژه یکی از بیمارستانهای قم بستری بود و علیرغم تلاشهای فراوان کادر درمان، وضعیت او به مرگ مغزی منجر شد و پس از آن، با رضایت خانواده، مقدمات لازم برای اهدای عضو فراهم شد.
صمدی ضمن تقدیر از این اقدام خداپسندانه افزود: تصمیم بزرگ و شجاعانه خانواده داغدار موجب شد چندین بیمار نیازمند از نعمت زندگی دوباره بهرهمند شوند که بدون تردید، این انتخاب آگاهانه و ارزشمند ذخیرهای معنوی برای روح آن مرحوم خواهد بود و اجر و صبر الهی نصیب خانواده ایشان خواهد شد.
کارشناس مسئول واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قم خاطرنشان کرد: اهدای عضو سنتی حسنه و اقدامی انساندوستانه است که علاوه بر نجات جان بیماران، فرهنگ ایثار و گذشت را در جامعه گسترش میدهد.
وی با اشاره به عملکرد استان در این زمینه اظهار کرد: این اقدام چهارمین مورد اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در قم طی سال جاری است که با همکاری تیمهای پزشکی و همراهی خانوادههای نوعدوست به سرانجام رسیده است.
نظر شما