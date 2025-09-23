رونمایی از تمبر نمادین دفاع مقدس ۸ ساله و دفاع ملی ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، ناهید تاج الدین در نشست خبری هفته دفاع مقدس در ستاد وزارت بهداشت، گفت: در همایش گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از ایثارگران حوزه سلامت که روز ششم مهرماه در تالار امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور وزیر بهداشت برگزار می‌شود، از تمبر دفاع مقدس ۸ ساله و دفاع ملی ۱۲ روزه که تلفیقی نمادین از این دو جنگ خواهد بود و همچنین کتاب «در امتداد ایثار» که روایت قهرمانی‌های ۲۲ تن از کادر نظام سلامت است، رونمایی خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره «در امتداد ایثار» افزود: فراخوان جشنواره در امتداد ایثار که مختص روایتگری جنگ ۱۲ روزه است یکی شامل خاطرات کادر سلامت و دیگری شامل خاطرات مردم از ایثارگری‌ها در جنگ ۱۲ روزه دفاع ملی است.

مشاور وزیر بهداشت در امور شاهد و ایثارگران بخش‌های مختلف این جشنواره را شامل متن، تصویر، فیلم، صوت و پادکست دانست و گفت: فراخوان جشنواره روز ششم مهر در همایش گرامیداشت هفته دفاع مقدس در تالار امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام خواهد شد.

تاج الدین با اشاره به این که به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده که در هفته دفاع مقدس برنامه‌هایی در این زمینه برگزار کنند، اظهار کرد: نگاه ما در برگزاری تمام مراسم امسال هفته دفاع مقدس توجه به دو جنگ تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه خواهد بود.