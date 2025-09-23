به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در یازدهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی کشور، عملکرد سال ۱۴۰۳ تعداد ۸۰۱ آزمایشگاه عضو شبکه ارزیابی شد و نتایج آن، نشان‌دهنده رشد قابل توجه فعالیت‌ها و عرضه خدمات آزمایشگاهی است.

شبکه آزمایشگاهی کشور به عنوان بستری تعاملی و هم‌افزا، تلاش دارد با فراهم‌سازی دسترسی پژوهشگران، دانشگاهیان و صنعتگران به تجهیزات و خدمات پیشرفته، زمینه ارتقای پژوهش‌های علمی و توسعه فناوری‌های نوین را فراهم کند. این شبکه با معیارها و شاخص‌های متنوع، ضمن شناسایی نقاط قوت و چالش‌های مراکز عضو، مسیر بهبود و ارتقای کمی و کیفی خدمات را هموار می‌کند. برگزاری ارزیابی‌های سالانه یکی از ابزارهای اصلی شبکه برای سنجش جایگاه هر مرکز، تشویق به رقابت سالم و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر توسعه خدمات آزمایشگاهی است.

بر اساس گزارش ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ اعضای شبکه آزمایشگاهی، تعداد ۵۴۹ مجموعه عضو شبکه شامل ۸۰۱ آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند که در مجموع درآمدی قریب به ۲۵ هزار میلیارد ریال کسب کرده‌اند.

همچنین در سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۰ هزار مشتری حقیقی و حقوقی از خدمات آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی کشور استفاده کرده‌اند. طی همین سال، بیش از ۴ میلیون خدمت متنوع آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه‌های عضو شبکه به این مشتریان ارائه شده است.

بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ آزمایشگاه‌ها، دانشگاه صنعتی شریف موفق شد با کسب مجموع ۸۱۰ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز ارزیابی، رتبه نخست را بین مراکز آزمایشگاهی عضو به خود اختصاص دهد.

در یازدهمین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی کشور، بنیاد علوم کاربردی رازی، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، مرکز پژوهش متالورژی رازی رتبه‌های دوم تا چهارم را کسب کنند.

به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، متوسط مشتری‌مداری مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی کشور بر اساس نظرسنجی مشتریان، بیش از ۸۵ درصد بوده است.