به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی فرمانده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تاریخچه جنگ تحمیلی و چرایی شروع آن گفت: در سال ۱۳۵۹ جنگی علیه ملت ایران آغاز شد بدون آنکه اختلاف اساسی میان دو ملت مسلمان ایران و عراق وجود داشته باشد. علت اصلی، بازپسگیری سرزمین حساس ایران بود که از دست قدرتهای غربی خارج شده بود. صدام با حمایت کشورهای عربی و استکبار جهانی، جنگی تحمیلی را بر ملت ایران تحمیل کرد.
وی ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز بر همان مبنا و توهمات اشتباه دشمنان اتفاق افتاد که تصور میکردند میتوانند ملت ایران را نابود کنند. اما ملت ایران با اتحاد، بصیرت و فرماندهی رهبر انقلاب اسلامی، همچنان استوار و قوی باقی مانده است.
نقش انقلاب اسلامی و بسیج در تقویت کشور
سلیمانی تاکید کرد: پیروزی در جنگ تحمیلی و تحکیم امنیت کشور موجب شد جمهوری اسلامی ایران نه تنها آسیب نبیند، بلکه مقتدرتر و توانمندتر شود. انقلاب اسلامی الگویی برای ملتهای مسلمان جهان شده و دشمنان تلاش میکنند این روند را متوقف کنند.
ظرفیتها و توانمندیهای استان هرمزگان
فرمانده بسیج با اشاره به ظرفیتهای فراوان استان هرمزگان اظهار داشت: این استان راهبردی و فرهنگی با پیشرفتهای چشمگیر در حال توسعه است. تلاشهای جهادی و همکاری مسئولان و بسیج سازندگی در این مسیر قابل تقدیر است. استان هرمزگان نخستین سنگر مقاومت در مقابل سلطهگران غربی در سواحل خلیج فارس است و باید به پیشرفت همه جانبه آن کمک کنیم.
اهمیت مدیریت منابع آبی و طرحهای توسعهای
وی بر اهمیت مدیریت منابع آب و تولید انرژی و صرفهجویی در آن تاکید کرد و گفت: طرحهایی مانند سد تغذیه مصنوعی سد سیرمند الگویی برای توسعه استان هستند که با همکاری همه دستگاهها و بسیج پیگیری میشود. هدف اصلی خدمترسانی بدون قصد انتفاع است و تلاش میکنیم مناطق محروم استان نیز از این پیشرفتها بهرهمند شوند.
قدردانی از مسئولین و تاکید بر همکاریها
سردار سلیمانی از همکاری استاندار، نماینده ولی فقیه، ائمه جمعه و مسئولان استان تشکر و قدردانی کرد و بیان داشت: ما در بسیج آمادگی کامل داریم در کنار دولت و مردم در مسیر پیشرفت استان هرمزگان گام برداریم و نقشههای دشمنان را نقش بر آب کنیم.
جمعبندی و امید به آینده
فرمانده سازمان بسیج مستضعفین در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: ملت ایران با اتحاد و تلاش جهادی، مسیر پیشرفت را ادامه خواهد داد و به برکت حضور بسیج و هدایتهای مقام معظم رهبری، آیندهای روشن در انتظار کشور است.
