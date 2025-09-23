به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر سه شنبه در آیین افتتاح سد تغذیه مصنوعی سد سیرمند، ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه بسیج سازندگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، این پروژه را گامی مهم در توسعه منطقه سیرمند دانست و اظهار کرد: امیدوارم این مدل همکاری و مشارکت بتواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و استفاده بهینه از ظرفیت‌های مختلف منطقه باشد.

استاندار هرمزگان با اشاره به نقش بسیج سازندگی در روند توسعه کشور، گفت: بسیج خیر کثیر انقلاب اسلامی است که از ابتدای انقلاب تا امروز خدمات شایسته و متنوعی انجام داده و در تقویت سرمایه اجتماعی کشور موثر بوده است.

وی افزود: دوره جهاد سازندگی با تعطیلی‌اش خلاءهایی ایجاد کرد که خوشبختانه بسیج سازندگی توانسته با سرعت، دقت و صرفه‌جویی هزینه‌ها، جایگزین مناسبی باشد.

آشوری تازیانی با اشاره به مشارکت گسترده بسیج در پروژه‌های ملی و منطقه‌ای، گفت: کارهای بزرگی که امروز با حضور سردار سلیمانی افتتاح می‌شود، نمونه بارزی از توانمندی و تأثیر بسیج در توسعه کشور است.

وی تاکید کرد: سد تغذیه مصنوعی سیرمند، نمونه‌ای از پروژه‌های استراتژیک است که با همکاری بسیج و دستگاه‌های اجرایی به ثمر رسیده است.

استاندار هرمزگان درباره منطقه سیرمند گفت: این منطقه به دلیل تغییرات اقلیمی دچار مشکلات آبی شده، اما همچنان ظرفیت‌های کشاورزی متنوع و میوه‌های سردسیری را در خود جای داده است.

وی افزود: هدف ما احیای ظرفیت‌های آبی و توسعه پایدار منطقه است و این پروژه نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا خواهد کرد.

آشوری تازیانی با اشاره به اهمیت حفظ جمعیت روستایی در هرمزگان گفت: در حالی که نسبت جمعیت روستایی به شهری در کشور کاهش یافته، این نسبت در هرمزگان هنوز ۴۶ درصد حفظ شده که نشان‌دهنده تعلق مردم به آب و خاکشان است.

او ادامه داد: باید تلاش کنیم با رویکرد تولید ملی و منطقه‌ای، زمینه پایداری و توسعه روستاها را فراهم کنیم.

استاندار هرمزگان با بیان آمادگی برای توسعه همکاری‌ها با بسیج، اظهار کرد: با سردار سلیمانی در زمینه انجام پروژه‌های مشترک تفاهم کرده‌ایم و ایشان قول داده‌اند که همراهی کامل در بخش‌های مختلف خواهند داشت تا خدمت‌رسانی با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.

وی در پایان تاکید کرد: آنچه امروز به آن نیازمندیم، کاهش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها، افزایش بهره‌وری و ارائه خدمات با کیفیت به مردم است، زیرا مردم حق اساسی بر گردن ما دارند و باید بهترین خدمات را به آنها ارائه دهیم.