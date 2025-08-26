اجرای آمایش ۱۹ باید با حداقل مشکلات اجرایی همراه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید گلیکانی، ظهر سه شنبه، در جلسه بررسی مفاد دستورالعمل آمایش ۱۹ اتباع افغانستانی با حضور رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی و جمعی از مسئولان ادارهکل و رؤسای مراکز مرتبط اظهار داشت: اجرای طرح آمایش ۱۹ در استان تهران باید به گونهای پیش برود که کمترین چالش اجرایی را داشته باشد و با شناسایی دقیق مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب، بتوانیم چالشهای مسیر ساماندهی اتباع مجاز را به حداقل برسانیم.
وی افزود: روند برنامهریزی و اجرای آمایش ۱۹ باید با دقت دنبال شود و نشستهای هماندیشی با دفاتر خدمات ادامه یابد تا ضمن رفع ابهامات و چالشها، خدمات به اربابرجوع با کیفیت و تکریم کامل ارائه شود.
گلیکانی همچنین خاطرنشان کرد: ضروری است همکاران با برگزاری جلسات تخصصی، نکات مرتبط با نحوه ارائه خدمات در دفاتر کفالت را به صورت مکتوب جمعبندی و ارائه کنند.
وی در پایان تأکید کرد: همکاری و همافزایی بین دستگاهها نقش کلیدی در ارتقای کیفیت خدمات به اتباع خارجی دارد و باید به آن توجه ویژه شود.
