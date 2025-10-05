مدیرکل اتباع استانداری تهران: باید از اشتغال اتباع غیرمجاز جلوگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید گلی‌کانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی مرحله دوم طرح بازگشت اتباع غیرمجاز در اسلامشهر گفت: با اجرای مرحله نخست طرح و فراهم شدن بسترهای زیرساختی، شاهد تأثیرات مثبت و ملموسی در کاهش سرانه‌های مصرفی، بهبود خدمات عمومی و ارتقای امنیت در سطح شهرستان‌ها بوده‌ایم. این اقدامات زمینه را برای اجرای دقیق‌تر مرحله دوم طرح فراهم کرده است.

گلی‌کانی با تأکید بر تعامل و هماهنگی بخشداران و دهیاران در مرحله دوم طرح، اظهار داشت: بخشداران می‌بایست با اتخاذ تمهیدات لازم و بهره‌گیری از ظرفیت دهیاران، نسبت به رصد و شناسایی اتباع غیرمجاز در لایه‌های پنهان جامعه اقدام کنند تا این فرآیند با دقت، سرعت و انسجام بیشتری پیش برود.

سرپرست اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران همچنین بر استفاده هوشمند و دقیق از سامانه «سیام» برای پالایش مدارک اقامتی اتباع قبل از انتقال به اردوگاه‌ها تأکید کرد و گفت: این اقدام، روند شناسایی و ساماندهی را تسهیل و هزینه‌های اجرایی را کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به نقش مهم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنترل و ساماندهی اشتغال اتباع افزود: در راستای افزایش کارآمدی طرح، گشت‌های مشترک با محوریت اداره کار و همکاری دستگاه‌های مرتبط می بایست گسترش یابد تا از اشتغال اتباع غیرمجاز جلوگیری و ساماندهی به‌صورت مؤثرتر انجام شود.

گلی کانی افزود: با راه‌اندازی ستاد خبری ۱۴۳۸، موجی از گزارش‌ها وشکایات مردمی در خصوص اتباع غیرمجاز به جریان افتاده که این همکاری صمیمانه مردم، نقش بسزایی در تسریع روند شناسایی و جمع‌آوری اتباع غیرمجاز خواهد داشت.

سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران همچنین از اطلاع‌رسانی به موقع، نصب پوسترهای ستاد خبری ۱۴۳۸ در سطح شهرستان و تلاش در آگاهی‌بخشی و تشویق شهروندان ایرانی به همکاری در شناسایی اتباع غیرمجاز، صمیمانه قدردانی کرد.